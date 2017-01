iPhone 8: Apple mit verschiedenen Möglichkeiten für Wireless Charging

Technologie von Energous zu gefährlich?

Apple mit eigenen Patenten

Laden aus der Distanz mit einer Eigenentwicklung Apples?

Das nächste Smartphone aus dem Hause Apple wird für September erwartet. Das iPhone 8 soll neben einem aus Glas und Aluminium bestehenden Gehäuse über einen gebogenen OLED-Bildschirm verfügen. Immer wieder wird auch die Möglichkeit genannt, das iPhone kabellos laden zu können. Bisher ging man davon aus, dass Apple hierfür auf eine neue Technik von Energous setzen wird.Die von Energous entwickelte Technologie nennt sich WattUp. Dies erlaubt es dem Anwender, Geräte aus einer Distanz von bis zu fünf Metern zu laden. Jetzt hat Copperfield Research sämtliche für Apple möglichen Wireless-Charging-Technologien geprüft und hält eine Eigenentwicklung aus Cupertino für am wahrscheinlichsten.Zwar sei die WattUp-Technologie äußerst spannend und das Laden auf Distanz auch sehr futuristisch, allerdings benötige die eingesetzte Technik viel Strom und bei der Übertragung durch die Luft würde ein Großteil der Energie verloren gehen. Weiter könne man mögliche Gefahren für Menschen durch die erhöhte Strahlung nicht auszuschließen. Zudem seien die von Apple bestellten Gleichrichter für die WattUp-Technologie gar nicht nötig.Weiter wird in der Analyse ein Apple-Patent aus dem Jahre 2011 beschrieben, welches eine Möglichkeit zur Ladung über Induktion beschreibt. Eine ähnliche Technik verwendet Cupertinos Technikgigant bereits bei der Apple Watch. Diese Option wäre für den Konzern sicher ebenfalls praktikabel, zahlreiche Konkurrenten setzen schon seit Jahren auf eine derartige Methode zur Energieversorgung der Smartphones. Auch die diskutierte Glas-Rückseite des iPhone 8 deute darauf hin.Eine Lademöglichkeit ähnlich der Apple Watch wäre zwar eine Veränderung gegenüber der Energieversorgung über das Lightning-Kabel. Besonders komfortabel wäre die Methode jedoch auch nicht. Apple besitzt allerdings die nötigen Mittel, um eine WattUp-ähnliche Technologie in Eigenarbeit zu entwickeln. Diese könnte durchaus energieeffizienter und frei von gesundheitlichen Risiken sein. Wie Apple die drahtlose Lademöglichkeit im iPhone 8 letztlich realisiert, bleibt abzuwarten. Möglicherweise geben Bestellungen von Apple in den kommenden Wochen Aufschluss über die von Cupertino gewählte Technik.Weiterführende Links: