iOS und Android haben alle anderen Smartphone-OS der Welt so gut wie kannibalisiert

Die Situation in Deutschland

Erfolg für Android und iOS in ganz Europa

USA und China: Zwei gegenläufige Tendenzen

Seitdem das Smartphone die Nachfolge des klassischen Handys angetreten hat, hießen die Giganten unter den mobilen Betriebssystemen iOS und Android. Doch noch vor fünf Jahren war beispielsweise in Europa auf jedem fünften Smartphone ein anderes OS installiert, sei es Windows, sei es BlackBerry oder ein ganz anderes System.Inzwischen sind diese Alternativen aber weltweit marginalisiert, der Smartphone-Sektor ist eine Zwei-OS-Welt geworden. Wie die neuesten Daten des Kantar World Panel aufzeigen, konnten beide großen Systeme im Jahresvergleich nahezu überall zulegen und erreichen auf allen großen Märkten gemeinsam mindestens 95 Prozent.In den letzten Monaten zeigte das Panel, dass Apple vor allem zwei Problemländer hat: Deutschland und China. Zumindest in Deutschland hat sich das aber seit dem iPhone 7 wieder etwas gedreht. Im jetzt veröffentlichten Dreimonatszeitraum November 2016 bis Januar 2017 hielt iOS hierzulande einen Marktanteil von 21,3 Prozent und damit endlich wieder mehr als im Vorjahreszeitraum (19,3 %). Android baute die Führung auf 75,5 Prozent aus (Vorjahr: 74,2 %). Windows stürzte von 5,9 auf 2,9 Prozent. Microsoft setzt in Sachen Mobil-OS nur noch auf Industriekunden und verliert daher auch in den europäischen »Hochburgen« fast vollständig. BlackBerry liegt bei 0,2 Prozent, alle anderen Systeme bei 0,0 Prozent.Ein ähnliches Bild ist in den anderen großen Märkten Europas vorzufinden, allerdings jeweils auf einem anderen Niveau. Recht gut steht Apple traditionell in Großbritannien da. Hier stieg der Marktanteil von 38,6 auf 43,3 Prozent (Android liegt bei 54,4 %). In Frankreich gab es ebenfalls große Zugewinne von 19,3 auf 24,2 Prozent (Android: 72,9 %). In Italien hat Apple dagegen einen schweren Stand, gewinnt aber immerhin von 14,4 auf 15,8 Prozent (Android: 79,0 %). Bei unseren südlichen Nachbarn hat Windows noch den größten Marktanteil, aber auch hier liegt er nur noch bei 4,4 Prozent. Spanien schließlich stellt für Apple den einzigen Malus dar, denn hier sank der ohnehin niedrige Anteil von 11,4 auf 10,2 Prozent (Android: 89,4 %).Außerhalb Europas sind vor allem die beiden Riesen-Märkte USA und China interessant. Dabei stellt sich ein jeweils konträres Muster für die beiden großen Smartphone-Systeme heraus. In den USA legte iOS von 39,1 auf 42,0 Prozent zu, während Android hier als einzigem Markt Federn lassen musste und nur noch auf 56,4 Prozent kommt. In China dagegen leidet Apple unter den großen, aufstrebenden Marken aus dem Reich der Mitte selbst, die allesamt auf Android setzen. Dementsprechend ist der Rückgang für iOS hier auch am stärksten: Statt 25,0 sind es nur noch 16,6 Prozent, während Android im gleichen Zeitraum auf 83,2 Prozent anwuchs.Weiterführende Links: