iOS 10.1 - die zweite Betaversion ist erschienen

Apple hat am heutigen Abend eine weitere Betaversion von iOS 10.1 an Entwickler verteilt. Der aktuelle Build richtet sich zum aktuellen Zeitpunkt nur an Mitglieder des Entwicklerprogramms, noch nicht jedoch an Teilnehmer der Public Beta. Man kann aber davon ausgehen, dass spätestens morgen auch die öffentliche Beta aktualisiert wird. Noch zwei weitere Updates hält Apple parat, nämlich die zweite Beta von tvOS 10.0.1 für das Apple TV der vierten Generation sowie watchOS 3.1 in Beta 2. Maßgeblich Änderungen sucht man bei tvOS und watchOS vergebens, bei iOS 10.1 sieht es aber anders aus - zumindest für Besitzer eines iPhone 7 Plus mit 5,5"-Display.Als wesentliche neue Funktion erhält iOS 10.1 einen neuen Kameraeffekt. Dieser lässt sich ausschließlich auf dem iPhone 7 Plus mit Dualkamera nutzen und erlaubt es, ausgeprägte Tiefen(un)schärfe-Effekte zu verwenden. In erster Linie für Fotos von Personen gedacht, analysiert ein Algorithmus den Bildaufbau und zeigt dann die Person scharf, wohingegen der Hintergrund verschwimmt. Apple hatte die Funktion zwar schon auf dem September-Event gezeigt, allerdings auch erklärt, dass man sich bis zur Freigabe noch etwas gedulden müsse. Da es erst zwei Betaversionen von iOS 10.1 gab, dauert es vermutlich noch mindestens sechs Wochen, bis iOS 10.1 für alle Nutzer erscheint.Bisherige Tests der neuen Bokeh-Funktion zeigen, dass es für Apple noch einiges zu tun gibt. Zwar gelingen meist sehr gute Aufnahmen, allerdings stößt der Algorithmus noch relativ oft an seine Grenzen. Bei Personen verschwinden daher teilweise Ohren oder Haare, bei der Aufnahme von Objekten wird es zusätzlich schwierig für das System. Wie man die Tiefenunschärfe-Funktion vior zu große Probleme stellen kann, hatten wir in diesem kurzen Test gezeigt: Ansonsten fielen in iOS 10.1 nur minimale Änderungen auf. Apple überarbeitete die Auswahl von Stickern minimal, außerdem gibt es für Vollbild-Effekte in der Nachrichten App nun einen Button "Erneut abspielen". iOS 10.1 wird natürlich auch zahlreiche Fehlerbehebungen enthalten.