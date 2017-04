Von 0 auf 500 in 16 Jahren: Die Ausbreitung der Apple Stores

Anfänglich ein reines US-Phänomen

Weltweite Expansion

Animation der Apple-Store-Expansion auf KaufDa

Apple Stores in Deutschland

China-Fokus

Vor wenigen Wochen eröffnete in der Kölner Schildergasse der 15. Apple Store Deutschlands. Im globalen Maßstab trägt er die Nummer 492; noch in diesem Jahr will Apple die Marke von 500 Retail-Geschäfte weltweit knacken. Die Kollegen von KaufDa haben deswegen eine Web-Animation erstellt, welche die Ausbreitung der Stores auf einer Weltkarte dokumentiert und dabei deutlich die geographischen Schwerpunkte des Konzerns offen legt.Den Startschuss für das Store-Konzept gab Apple im Jahr 2001. Am 19. Mai eröffneten damals die ersten zwei Apple Stores. Ihre Standorte waren Tysons Corner, Virginia, unweit von Washington D.C. und Glendale in Kalifornien. Sehr schnell breiteten sich die Geschäfte über die ganzen Vereinigten Staaten aus.Den Sprung über die Landesgrenzen vollzogen die Apple Stores im November 2003, als in der japanischen Hauptstadt Tokyo erstmals ein Ort außerhalb des Apple-Mutterlandes bedient wurde. Genau ein Jahr später entstand der erste Apple Store Europas in der Regent Street von London. Einige Jahre lang konzentrierte sich Apple bei der Retail-Offensive auf die drei Märkte Japan, Großbritannien und die USA, nur vereinzelte Stores entstanden außerhalb dieser drei Länder.Am 6. Dezember 2008 erhielt Deutschland den ersten Apple Store, und zwar in der Rosenstraße in München. Schon ein gutes halbes Jahr folgte der Store im Hamburger Alstertal und kurz darauf in der Großen Bockenheimer Straße in Frankfurt. In den Jahren 2011 bis 2014 erhöhte sich die Zahl der deutschen Stores schnell auf 14 (einen Überblick gibt unser Artikel »Wo steht der nächste Apple Store?«: ). Der 15. Store in Köln kam am 25. März 2017 hinzu.Die lange Pause ab 2015 erklärt sich mitunter dadurch, dass in den letzten Jahren eine eindeutige Fokussierung auf den riesigen chinesischen Markt erfolgte. Der erste Apple Store im Reich der Mitte wurde 2008 in Peking gegründet. Erst 2010 ging es dort weiter und heute ist die Zahl der Stores dort auf 48 gestiegen. Gerade in den letzten Jahren eröffneten die Geschäfte nahezu im Monatstakt. Andere neue Märkte in Apple Blickpunkt der letzten 2 Jahre stellen die Vereinigten Arabischen Emirate, sowie Brasilien und Mexiko dar. Gerade erst tauchten Gerüchte über einen zweiten Apple Store in Mexiko-Stadt auf, der die Eigenschaften eines besonders prächtigen Flagship-Stores aufweisen solle. Kaum Berücksichtigung finden dagegen Afrika, Osteuropa und einzelne Länder wie zum Beispiel Österreich.Die Animation zur Ausbreitung der Apple Stores von 2001 bis heute finden Sie hier: