Vodafone: LTE mit 500 MBit/s

In den Köpfen vieler Anwender gilt Deutschland noch immer als Entwicklungsland, was den Ausbau schneller Datenverbindungen angeht. Um diesen Eindruck zu ändern, erweitern Netzanbieter wie die Deutsche Telekom stetig das Netz. Jetzt gibt auch Vodafone Vollgas und kündigt schnelleres LTE und DSL an.So will Vodafone noch vor Beginn dieses Sommers insgesamt 15 deutsche Städte mit LTE versorgen. Die Geschwindigkeit soll hierbei über 500 MBit/s betragen. Weiter soll Bayern das erste Bundesland mit Gigabit-Internet werden. Es ist vorgesehen, noch in diesem Jahr 5 Städte im Freistaat mit der hohen Geschwindigkeit zu versorgen.Bis Ende 2019 will Vodafone erreicht haben, dass über 70 Prozent der deutschen Bevölkerung von der Gigabit-Geschwindigkeit profitieren können. Ob der Konzern in der Lage ist, seinen ambitionierten Plan einzuhalten, lässt sich schwer beurteilen. Die betrauten Manager scheinen allerdings optimistisch.Weiterführende Links: