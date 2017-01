VR-Brille: Apple und Zeiss kooperieren angeblich

Apple + Zeiss = Neuartige, leichte VR-Brille

Tim Cook fasziniert von Augmented Reality

Man kann davon ausgehen, dass in Apples Forschungslaboren eine Vielzahl an Produktgattungen ausprobiert wird. Um fit für die Zukunft zu sein ist es natürlich essenziell, die Machbarkeit verschiedener neuer Produkte zu evaluieren. Prominente Beispiele der vergangenen Jahre waren beispielsweise der Apple-Fernseher, dieser verließ aber angeblich nie das Stadium eines frühen Konzepts, als auch Apples intensive Beschäftigung mit dem Automobilmarkt samt beispielloser Abwerbetour durch die Branche. In der letzten Zeit war zudem mehrfach zu hören, Apple sei sehr am Thema "Augmented Reality" interessiert und sehe VR-Brillen als großen Zukunftsmarkt an. Nun besagt ein neuer Bericht , dass sich Apple sogar mit einem anderen namhaften Hersteller zusammengetan hat. Ein renommierter und in der VR-Branche gut bekannter Blogger will aus sicheren Quellen Details gehört haben.Demnach kooperiert Apple mit dem aus Deutschland stammenden Optik-Spezialisten Carl Zeiss. Ziel sei es, gemeinsam eine besonders leichte VR-Brille auf die Beine zu stellen. Anders als bisherige Konzepte, die meistens rund ein halbes Kilo auf die Waage bringen, handle es sich beim Projekt von Apple und Zeiss um Leichtbau. Weitere Details zu Form und Funktionen nannte der Bericht jedoch nicht. Zum Zeitplan gibt es ebenfalls nur recht vage Angaben. Die ursprüngliche Planung habe angeblich gelautet, eine Ankündigung schon in diesem Jahr erfolgen lassen zu können. Allerdings vergehe ziemlich sicher noch ein weiteres Jahr bis zur Marktreife - damit deckt sich die Zeitschätzung mit einem früheren Artikel von Bloomberg, der ebenfalls 2018 als realistischeren Zeitraum genannt hatte. Patente meldete Apple zumindest schon zahlreiche an.Dass Augmented Reality für Apple sehr interessant ist, machte Tim Cook schon in mehreren Aussagen klar. So erwähnte er bei zahllosen Gelegenheiten, welches Potenzial in der Technologie stehe. Wer schon einmal mit einer VR-Brille durch digitale Welten gewandert ist, kann dies sicherlich nachvollziehen. Momentan kommen derlei Produkte zwar fast ausschließlich in der Spielebranche zum Einsatz, sobald es aber kompaktere Lösungen gibt (man denke an Googles Glass-Projekt), ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Von Navigation über Informationen zu Geschäften, historischen Touren mit Einblendung wichtiger Daten bis hin 3D-Filmen oder einer ganz neuen Art von Videotelefonie mit weit entfernt lebenden Verwandten sind die Optionen schier endlos.