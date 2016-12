Umfrage: Wie bewerten Sie das Apple-Jahr 2016?

Umfrage - das Produktjahr 2016

Die letzte Umfrage: Das "Hello again"-Event

Vier Großereignisse markierten das Apple-Jahr 2016. Im März lud Apple zum "Let us Loop you in"-Event ein und stellte wie erwartet iPhone SE sowie iPad Pro 9,7" vor. Außerdem senkte Apple den Preis der Apple Watch Sport und kündigte iOS 9.3 an. Im Juni veranstaltete Apple die alljährliche Entwicklermesse WWDC und gab einen Ausblick auf macOS Sierra sowie iOS 10. Auch watchOS 3 und tvOS 10 sowie die erste Präsentation des neuen Apple File System waren zentrale Themen. Wie üblich gab es dann im September mit dem iPhone 7 ein neues iPhone-Modell, Ende Oktober folgte das "Hello Again"-Event, auf dem das MacBook Pro mit Touch Bar erstmals gezeigt wurde. Keine Ankündigungen gab es hingegen zur Zukunft von iMac, Mac Pro und Mac mini.Mit der Veröffentlichung von iOS 10.2 sowie macOS 10.12.2 ist das Apple-Jahr abgeschlossen - in der kommenden Woche beginnt bei Apple die Weihnachtspause. Da in den letzten beiden Wochen des Jahres somit keine Ankündigungen mehr zu erwarten sind, ist es Zeit, nach Ihrem Fazit zu fragen. Wie jeden Dezember lautet daher die Fragestellung: Sind Sie mit Apples Produktjahr zufrieden? War 2016 Ihrer Meinung nach ein fantastisches Jahr für Apple, eine eher durchwachsene Veranstaltung oder doch eher enttäuschend? Zur Umfrage: Unsere letzte Umfrage hatte thematisiert, was Ihre Meinung zum "Hello Again"-Event Ende Oktober war. Während sich bei früheren Umfragen dieser Art sehr oft zeigte, dass die Abstimmungsergebnisse sehr viel positiver ausfallen, als es die Stimmung in den Kommentaren suggeriert, war es diesmal anders. 28,5 Prozent bezeichnen sich als "Vollends unzufrieden" mit dem Event, 39,3 Prozent als "Recht unzufrieden". Noch nie wurde ein Event derart schlecht bewertet, sogar das "let us loop you in"-Event, das keinerlei Überraschungen barg, schnitt besser ab. Nur 2,5 Prozent der Teilnehmer waren "vollends zufrieden", 13,9 Prozent "recht zufrieden", 15,9 Prozent entschieden sich für die Antwortoption "Neutral, es gab Licht und Schatten". Ganz sicher spiegelt die Umfrage den Ärger jener Nutzer wieder, die auf eine Aktualisierung der sonstigen Baureihen gehofft hatten.