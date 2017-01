Theater-Modus: Neues Feature für iOS 10.3?

Besitzer von iPhone oder iPad kennen den Flugzeug-Modus, der per einfachem Knopfdruck im Kontrollzentrum des Gerätes alle Funktionalitäten deaktiviert, die während eines Fluges störend oder verboten sind, wie etwa Mobilfunk oder WLAN. Mit dem für März erwarteten Update iOS 10.3 ist ein »Theater-Modus« angedacht. Das twitterte jedenfalls Sonny Dickson, der schon manches Mal an interne Informationen aus der Apple-Welt gekommen war.Leider versäumt Dickson eine genauere Beschreibung, welche Funktion ein »Theater-Modus« ausführen solle. Lediglich dass er, ebenso wie der Flugzeugmodus, direkt aus dem Kontrollzentrum aktivierbar sei und in Form eines Popcorn-Symbols daher komme, gab er bekannt. Der naheliegendste Zweck für einen solches Modus wäre das rasche Deaktivieren von Tönen, Vibrationen und eingehenden Anrufen und Nachrichten, wenn der Nutzer einen Theatersaal, ein Kino oder eine sonstige Vorführung aufsucht.Andere Beobachter der Apple-Welt nutzen Dicksons kryptische Ankündigung allerdings auch für andere Interpretationen. So vermuten zahlreiche Kommentatoren von Dicksons Tweet, dass sich hinter dem Begriff »Theatre Mode« der nächste Schritt des seit Langem in der Gerüchteküche befindlichen »Dark Mode« verberge. Dunkle UI-Elemente befinden sich bereits seit Monaten tief im Code des iPhone-Betriebssystems verborgen, sind allerdings noch nicht aktivierbar (MTN berichtete: ).Konkreter als beim »Theatre Mode« wurde Sonny Dickson beim nächsten Zeitplan für iOS 10.3. So sei bereits am kommenden Dienstag, den 10. Januar, mit einer ersten Entwicklerbeta für das Update zu rechnen. Bisherige Gerüchte zu iOS 10.3 konzentrierten sich auf die zu erwartende gleichzeitige Veröffentlichung mit der kommenden iPad-Generation im März. Dementsprechend sei beispielsweise erweiterte Kompatibilität mit dem Apple Pencil denkbar. Aktuell befindet sich das kleinere Bugfix-Update iOS 10.2.1 in der Entwicklungs- und Betaphase.Weiterführende Links: