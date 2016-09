Test: Audeze SINE Lightning Kopfhörer

Der kleine Bruder des EL-8 Titanium

Kompakt

Marke Audeze Bezeichnung Sine Art magnetostatischer On-Ear-Kopfh. Empf. Preis (€) 549 / 599 Verfügbarkeit sofort

Mit dem EL-8 Titanium mit Cipher Kabel (siehe Ausgabe 529 ) hat der Kopfhörerhersteller Audeze ein Zeichen gesetzt. Der High End Kopfhörer kann wahlweise mit einem Lightning-Kabel an iPhones und iPads angeschlossen werden, was ihm klanglich einen eindeutigen Vorsprung gegenüber der analogen Verbindung mittels Klinkenkabel verschafft.Mit seinem Preis von 945 Euro (895 Euro ohne Cipher Kabel) ist der Audeze EL-8 Titanium eine der besten Möglichkeiten, audiophilen Klanggenuss am iPhone oder iPad zu erleben. Dass eine solche Summe nur eine vergleichsweise kleine Käuferschicht anspricht, ist auch dem Hersteller klar. Ebenso, dass derart große, ohrumschließende Kopfhörer nicht das Non-Plus-Ultra in Sachen Mobilität sind. Darum gibt es jetzt im nächsten Schritt von Audeze einen deutlich kompakteren und preisgünstigeren On-Ear Kopfhörer namens SINE. Dabei handelt es sich nach wie vor um einen echten High-End Kopfhörer, der kaum für die Massen gedacht ist. Doch ist der SINE mit 549 Euro für die Analogversion bzw. 599 Euro mit Lightning Kabel schon mal spürbar erschwinglicher als der EL-8 Titanium. – Und kleiner.Auch der Audeze SINE wird in zwei Varianten angeboten: Mit herkömmlichem Klinkenkabel zum analogen Anschluss und mit Lightning Kabel für entsprechend ausgestattete Apple iDevices für 50 Euro mehr. Ob sich auch für den SINE dieser Aufpreis für die digitale Verbindungsleitung per Lightning rechnen, soll dieser Test klären, wobei ich den SINE sowohl mit rein analog betriebenen Kopfhörern als auch mit Bluetooth-Kopfhörern verglichen habe. Außerdem gehe ich der Frage auf den Grund, wie es allgemein um die Zukunft der analogen Klinkenbuchse an Mobilgeräten wie dem iPhone bestellt ist. Die Diskussion um ein mögliches Verschwinden der 3,5-mm-Buchse mit dem nächsten iPhone heizt derzeit die Gemüter auf. Doch zunächst zur Beschreibung des Audeze SINE, der mit seinen magnetostatischen Schallwandlern aus der Masse der Kopfhörer hervorsticht.