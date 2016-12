Tagesschau 2.0: ARD modernisiert beliebte Nachrichten-App für iOS

Schlagzeilen-Videos

Die Tagesschau ist die meist gesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Ihr App-Pendant existierte seit 2010 für iOS. Doch mit den Updates hinkte der Smartphone-Auftritt im Laufe der Zeit hinterher; bis zuletzt war die Auflösung noch nicht an die größeren Displays seit dem 2014er iPhone 6 und 6 Plus angepasst.Jetzt aber präsentiert die ARD eine komplett überarbeitete App Tagesschau 2.0 (App Store: ). Nutzer bemerken den Unterschied schon beim ersten Start: Statt des Magazin-ähnlichen Aufbaus der Top-Meldungen beinhaltet die Startseite fortan Vollbild-Videos, die nur von einer Schlagzeile überlagert werden. Die Videos sind sowohl im Hoch- wie im Querformat an das Seitenverhältnis des Displays angepasst. Stolz verkünden die Entwickler, dass es erstmals eine Nachrichten-App mit voll funktionsfähigen Hochkant-Videos gebe. Diese entstehen durch einen intelligenten Crop-Mechanismus der Original-Videos. Durch Drehen des Smartphones wechselt man von der einen zur anderen Variante.Durch Wischen nach oben und unten gelangt man von einer Top-Meldung zur nächsten, jeweils mit Video. Alle paar Sekunden wechselt die angezeigte Meldung auch so. Standardmäßig ist der Ton der Videos ausgeschaltet, was sich aber mit einem einfachen Tap auf die Bedienelemente am unteren Videorand ändern lässt. Das große Problem, was sich natürlich sofort stellt, ist die Frage nach dem Datenverbrauch: Um nicht zu stark am mobilen Inklusivvolumen der Nutzer zu kratzen, gibt es in der oberen rechten Ecke einen Knopf, durch den man von der Video-Ansicht in eine klassische Schlagzeilen-Ansicht ohne Bewegtbilder wechseln kann.Die Navigation durch die App geschieht fortan durch eine Tableiste am unteren Bildschirmrand. Diese ersetzt den früher verwendeten, aber auf iOS weitgehend verpönten »Hamburger«-Knopf. Neben den Top-Meldungen gibt es den Reiter »Alle Nachrichten«, der die Meldungen chronologisch und in Kachelform anzeigt. Dieser Bereich ist allerdings auch personalisierbar. Unter anderem kann man seine Heimatregion angeben, um entsprechend relevante Regionalnachrichten bevorzugt zu erhalten. Der dritte Reiter bereitet Streams der letzten Tagesschau-Sendungen vor.Komplett überarbeitet wurde auch die App-Suche. Diese präsentiert sich optisch ungewöhnlich, nämlich in Form eines Chatverlaufs. Hier kann man gleich auf eine der vom »Chat-Partner« angegebenen Kategorien klicken oder selbst einen Suchbegriff eingeben. Das Ergebnis erscheint als anklickbare Sprechblase des virtuellen Gegenübers, welche zu einer Liste passender Meldungen führt.Zweifellos hat die Tagesschau-App mit den Video-Schlagzeilen und der Chat-Suche ungewöhnliche Wege bestritten, um sich von der Flut an Nachrichten-Anwendungen abzusetzen. Nebenbei ist die App natürlich auch ans iPhone-6-Format angepasst, die Einbindung von 3D Touch des iPhone 6s ist allerdings nicht geschehen. Die Tagesschau-App benötigt mindestens iOS 9.0 und 82,8 MB freien Speicher. Zur App gibt es auch ein tvOS-Pendant für das Apple TV 4, welches allerdings kein Update erhielt.Weiterführende Links: