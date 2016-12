Super Mario Run erschienen - das Nintendo-Maskottchen erreicht das iPhone

Run, Mario, Run

Lange Zeit blieben die beliebten Mario-Spiele Exklsuiv-Inhalte für die Nintendo-Konsolen. Diese Politik gab der japanische Spielehersteller in diesem Jahr auf und kündigte im September auf Apples iPhone-Keynote an, Mario auf iOS zu bringen. Das Resultat wurde soeben zum Download freigeschaltet: Super Mario Run (Store: ).Normalerweise benötigt man ein Steuerkreuz und mindestens vier Aktionsknöpfe, um ein übliches Mario-Jump&Run auszuführen. Für das iPhone aber hat Nintendo die Steuerung angepasst: Dem Titel des Spiels entsprechend läuft Mario automatisch und ungebremst durch die üblichen bunten Welten. Ein Tap auf das Display lässt ihn springen, was zum Überwinden von Schluchten, Besiegen von Gegner, Sammeln von Münzen oder Vorankommen auf andere Spielebenen notwendig ist. Story-technisch hat sich Nintendo für den Evergreen entschieden: Einmal mehr befindet sich Prinzessin Peach in den Klauen des üblen Bowser und wartet verzweifelt auf ihre Errettung durch den Klempner in rotem Pulli und blauem Arbeitsanzug. Die Welten, welche Mario dabei durchlaufen muss, umfassen die klassischen Terrains von Ebenen, Höhlen, Spukhäusern, Luftgaleeren, Festungen und so weiter. Insgesamt spurtet der Held durch 6 Welten mit insgesamt 24 Leveln.Neben diesem Hauptspiel bietet Super Mario Run noch zwei weitere Modi. In »Toad Rallye« tritt man über das Netz gegen Freunde an und muss mit trickreichen Sprungmanövern glänzen. Je mehr Toads den Spieler anfeuern desto erfolgreicher die Moves. Um an einer Toad-Rallye teilnehmen zu können, sind Rallye-Tickets vonnöten, die man etwas durch das Abschließen einer Welt im Einzelspieler-Modus erhält. Schließlich bietet die App noch den Modus »Königreich«, in dem es für den Spieler möglich ist, eine eigene Mario-Welt zu generieren. Auch hier gibt es einen Querverweis zu anderen Modi, denn zur Gestaltung benötigt man genau diejenigen Toads, die im Modus »Toad-Rallye« beeindruckt werden konnten.Zuletzt wurde bekannt, dass Super Mario Run nur bei aktivierter Internetverbindung läuft, selbst im Einspieler-Modus. Den Informationen von Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto zufolge geschieht dies aus Sorge um »Sicherheit und Stabilität«. Einerseits seien die drei Modi, von denen zwei unweigerlich Internet benötigten, zu stark verknüpft, um dem dritten Modus eine Offline-Funktion zukommen zu lassen. Andererseits könne man so Software-Piraterie vorbeugen.Super Mario Run ist bereits seit einer Woche in den Apple Stores auf den Test-iPhones installiert und konnte von interessierten Nutzern verwendet werden. Ab jetzt können Interessierte die App kostenfrei laden, müssen aber zum Spielen einen 9,99 Euro teuren In-App-Kauf tätigen. Die Mindestanforderung an das System beträgt iOS 8.0. Das Spiel ist sowohl für iPhone als auch iPad optimiert.Weiterführende Links: