SoundCloud Go: Neuer Konkurrent für Apple Music

Apples Streaming-Dienst Apple Music bekommt auf dem deutschen Markt einen neuen Konkurrenten - SoundCloud Go . Der bekannte Dienst bietet ab sofort ein neues Angebot an, bei dem man, ähnlich wie bei Apple Music, für einen Betrag von 12,99 Euro über die iOS-App oder 9,99 Euro über die Webseite des Anbieters unbegrenzt Musik hören kann. Die Testphase beträgt allerdings lediglich 30 Tage. "Pro Unlimited Creator"-Nutzer erhalten 1,99 Euro Rabatt auf den monatlichen Beitrag. "Pro Unlimited Creator" bietet Content-Anbietern für 5 Euro im Monat unter anderem eine Möglichkeit, verschiedene Statistiken einzusehen.Das Besondere an dem neuen Dienst ist, dass die Musik-Bibliothek erheblich größer als bei den SoundCloud-Konkurrenten sei. So sind von Beginn an über 135 Millionen Lieder verfügbar. Zum Vergleich: Apple Music und Spotify besitzen circa 30 Millionen Titel. Bei allen Streaming-Diensten sind die aktuellen und die meisten bekannten Lieder verfügbar, den Unterschied machen wohl viele klassische Werke und diverse kleinere Bands aus.SoundCloud wird auch weiterhin eine kostenlose Nutzung anbieten. Bei dieser sind dann allerdings nur die normalen SoundCloud-Audiodateien wie Audio-Podcasts und nicht die 135 Millionen Lieder abspielbereit. Zudem muss man diverse Arten von Werbung akzeptieren und kommt nicht in den Genuss von Offline-Funktionen.SoundCloud ist als App in Version 4.14.0 kostenlos im App Store verfügbar, benötigt mindestens iOS 8.0 sowie 86,8 MB freien Speicher. Für die Offline-Funktionen wird weiterer freier Speicher benötigt. Über die App lässt sich sowohl SoundCloud als auch SoundCloud Go nutzen.