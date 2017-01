Sonderangebot: iPad Pro 9,7’’ WiFi + Cellular mit 32 GB für 599 € bei Cyberport

Bis zum erwartbaren März-Event von Apple bleibt das iPad Pro 9,7’’ das neueste und modernste Tablet aus dem Hause Apple. Die Variante mit WLAN und Mobilfunkchip, einem Speicher von 32 GB und der Gehäusefarbe Roségold gibt es im Rahmen des »CyberSale: Amazing Tuesday« heute für nur 599 Euro (CyberPort: ). Regulär kostet sie auf der Plattform 649 Euro; bei Apple direkt werden für diese Ausführung sogar 829 Euro fällig.Das Angebot gilt nur einen Tag lang und endet dementsprechend spätestens morgen früh um 9 Uhr. Wahrscheinlicher ist aber, dass zuvor die stark begrenzte Menge von 50 Tablets erschöpft sein wird. Der Bestellvorgang erfolgt denkbar einfach: Nach einem Klick auf den »Kaufen«-Knopf wird zunächst der Normalpreis von 649 Euro angezeigt, aber dann automatisch ein »Gutschein CyberSale« im Wert von 50 Euro abgezogen, was zu den resultierenden 599 Euro führt. Der Kauf ist versandkostenfrei. Optional lässt sich AppleCare+ für 99 Euro hinzubuchen, was den Hardwareschutz auf 2 Jahre verlängert und Service und Support durch Apple-Experten garantiert.Das iPad Pro 9,7’’ hatte Apple gemeinsam mit dem iPhone SE vor knapp einem Jahr vorgestellt. Ähnlich wie der »große Bruder« iPad Pro 12,9’’ lässt es sich mit dem Apple Pencil bedienen und hat vier Lautsprecher für Stereo-Sound in jeder Ausrichtung. Die 12-Megapixel-Rückkamera erlaubt 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde oder HD-Aufnahmen mit 1080p bei einer Bilderrate von 60 fps. Die Frontkamera bietet 5 Megapixel. Herz des Gerätes bildet der A9X-Chip mit integriertem M9-Koprozessor. Das 9,7’’ große Display qualifiziert das Tablet als Nachfolger des iPad Air 2. Das »True Tone Display« soll dabei dafür sorgen, dass die Farbdarstellung unabhängig vom Lichteinfall stets natürlich wirkt.Die Cyberport-Aktion umfasst nur die konkrete Ausführung WiFi + Cellular, 32 GB und Rosßegold. Die alternativen Gehäusefarben Silber, Spacegrau und Gold sind ebenso nicht inbegriffen wie die größeren Speicheroptionen 128 GB und 256 GB und die Ausführungen ohne Mobilfunkchip.Weiterführende Links: