Security Update 2016-007 und 2016-003 sowie iTunes 12.5.4

Aktualisierung

iTunes 12.5.4 erschienen

Üblicherweise gibt Apple am Abend eines größeren Updates von OS X bzw. jetzt macOS auch ein Sicherheitsupdate für ältere Systemversionen frei. Apple schließt damit meist Sicherheitslücken, die auch mit der Aktualisierung für das jeweils aktuelle System beseitigt werden. Der heute Tag macht dabei keine Ausnahme. Zusätzlich zu macOS 10.12.2 bietet Apple ab sofort das Security Update 2016-007 an. Dieses richtet sich ausschließlich an Nutzer von OS X 10.10.5 Yosemite. Aus der Updatebeschreibung gehen keine Details hervor, Apple spricht lediglich sehr allgemein davon, das Update verbessere die Sicherheit und werde daher allen Nutzern empfohlen. Zum aktuellen Zeitpunkt taucht noch keine Aktualisierung für OS X El Capitan auf - entweder ist kein Update für den Vorgänger von macOS Sierra erforderlich oder Apple schaltet den Patch erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt frei.: Auch für OS X El Capitan gibt es jetzt ein SicherheitsupdateAuch Nutzer von iTunes finden ab sofort eine Aktualisierung vor. iTunes 12.5.4 bietet Unterstützung für Apples neue TV-App auf iPhone und iPad - die allerdings nur in den USA und noch nicht hierzulande verfügbar ist. Aus diesem Grund wird die Updatebeschreibung wohl manch einen Nutzer verwirren, denn die Erklärung macht den Eindruck, als sei die App überall erhältlich. Als weitere Verbesserung dokumentiert Apple, dass iTunes fortan Gebrauch von der Touch Bar des neuen MacBook Pro machen kann. Diese lässt sich nutzen um zwischen verschiedenen Abschnitten in den Bereichen Musik, Filme, TV-Sendungen und anderen Sektionen des Programms zu wechseln. Die Liste der Änderungen enthält auch "kleinere App- und Leistungsverbesserungen", wobei Apple offen lässt, worum es sich im Detail handelt. Wie üblich kann das Update über die Software-Aktualisierung des Mac App Stores geladen werden. Auf den Downloadseiten, die auch eine Windows-Version enthalten (Windows 7 oder neuer), ist die neue Version bislang noch nicht aufgeführt (siehe