Sechste Beta von macOS 10.12.2 legt baldigen Release nahe

Bei Apple registrierte Entwickler können seit heute Nacht die sechste Testversion des kommenden macOS-Updates 10.12.2 laden. Der Build kommt nur wenige Tage nach der fünften Betaversion; die enge Folge weist darauf hin, dass die offizielle Freigabe kurz bevor steht.Bei macOS Sierra 10.12.2 handelt es sich vor allem um ein Bugfix- und Optimierungs-Update. So hatte Software-Chef Craig Federighi unter anderem angedeutet, dass das Update die Grafikprobleme auf dem neuen MacBook Pro beheben solle. Auch ist zu hoffen, dass die ärgerlichen WebKit-Abstürze in Safari bald der Vergangenheit angehören.An sichtbaren Veränderungen gibt es im Wesentlichen die 72 neuen Emojis des Unicode-9-Standards und die Neuzeichnungen vieler alter Symbole. Diese kommen auch in die anderen Apple-Systeme iOS, tvOS und watchOS, deren Aktualisierungen wahrscheinlich gemeinsam mit macOS Sierra 10.12.2 in den kommenden ein oder zwei Wochen veröffentlicht werden.