Samsung schaltet auf Angriff - Galaxy-S8-Preise und digitaler Sprachassistent

Samsung Galaxy S8 mit Kampfpreis gegen Apple?

Samsung gilt als Apples größter Konkurrent im Smartphone-Segment. Aus diesem Grund will das koreanische Unternehmen natürlich als innovativer gelten und arbeitet an vielen neuen Funktionen und Ideen. Da digitale Sprachassistenten aktuell, nicht zuletzt wegen Amazons Echo-Sparte, stark an Popularität gewinnen, möchte auch Samsung mitmischen.Deshalb hat der koreanische Elektronikhersteller gestern über eine Pressemitteilung bekannt gegeben, dass man gemeinsam mit dem Samsung Galaxy S8 auch Bixby vorstellen wird, den neuesten Sprachassistenten auf dem Markt. Welche konkreten Vorteile man im Vergleich zur Konkurrenz hat, verriet der Konzern noch nicht. Nur vage nennt man die aktuellen Probleme der digitalen Assistenten. So müssen Anwender Aussagen und Kommandos immer vollständig nennen, damit die künstliche Intelligenz diese auch richtig ausführen können. An diesem Punkt setze Samsung mit Bixby an und werde auch unvollständige Anfragen bearbeiten können, so die Pressemitteilung. Zunächst werde man auf dem Galaxy S8 starten, wo es auch einen dedizierten Knopf für Bixby geben soll. Im weiteren Verlauf werden dann viele Samsung-Geräte wie TVs, Tablets und andere Smartphones über ein Software-Update mit dem Sprachassistenten versorgt.Mit dem Galaxy S8 wird Samsung gegen Apples iPhone 8 antreten. Nach aktuellem Kenntnisstand werden sich die Geräte ähneln. So sollen beide auf ein Glasgehäuse, einen OLED-Bildschirm und einen sehr schmale Displayrahmen setzen. Beim Preis wird sich Samsung allerdings von Apple absetzen können. So soll das Jubiläums-iPhone angeblich über 1000 US-Dollar kosten. Möglich wäre auch ein Einstiegspreis von 999 Euro. Am heutigen Tag sind Samsungs unverbindliche Kaufempfehlungspreise bekannt geworden. Mit 799 Euro für das kleinere S8 und 899 Euro für das große Modell, könnte Samsung hier Boden gutmachen.Dies gilt vor allem für den späteren "Straßenpreis" der Geräte. Beim iPhone bleibt dieser meist auf einem konstanten Level, wodurch das Gerät kaum günstiger zu haben sein wird. Samsungs Geräte sind hingegen weniger wertstabil und werden nach einigen Wochen deutlich günstiger zu erwerben sein.Weiterführende Links: