Rotes iPhone: Apple verschweigt AIDS-Hilfe im chinesischen Online Store

Seit 2006 bietet Apple immer wieder verschiedene Hardware-Artikel in einer speziellen roten Ausführung, die als »(Product)Red« gelabelt sind. Dies bezieht sich auf die von U2-Frontsänger Bono und Bobby Shriver Initiative gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria. Teile der Verkaufsumsätze von (Product)Red-Geräten wird direkt an den Global Fund gespendet. Bekanntlich hat Apple diese Tradition gestern zum ersten Mal auch auf den Top Seller des Unternehmens, das Flaggschiff-iPhone, gebracht (Store: ).Auf der ganzen Welt wirbt Apple für die soziale Initiative, allerdings gibt es eine prominente Ausnahme: China. Die Apple-Homepage zeigt in allen verfügbaren Sprachen als Erstes ein großes Bild des neuen iPhones. Auch in China ist dies der Fall, allerdings ohne Zusatz des Namens »(Product)Red«. Dass dies nichts mit der chinesischen Sprache zu tun hat, wird sofort beim Vergleich mit der taiwanischen Webpräsenz klar, wo der Name der Initiative groß neben dem Schriftzug prangt. Für die chinesischen Kunden erscheint die neue Farboption offensichtlich als anlassfreie Ergänzung des iPhone-7-Portfolios.Es ist nicht anzunehmen, dass Apple beim Verkauf roter iPhones in China auf die Spende an den Global Fund verzichten möchte. Der Grund dürfte vielmehr darin zu suchen sein, dass Sexualität im Allgemeinen und Homosexualität sowie sexuell übertragbare Krankheiten im Speziellen Tabuthemen im Reich der Mitte sind. Lange Zeit galt HIV dort als reiner Import aus dem Westen, aber Beobachter erkennen in den letzten Jahren Fortschritte beim Umgang mit dem Thema. Wahrscheinlich will Apple trotzdem Konflikte mit der chinesischen Regierung vermeiden und verzichtet deswegen auf das (Product)Red-Label.Apple ist in den letzten Monaten in China ins Hintertreffen geraten. In keinem anderen Markt ging der Anteil des iPhones so stark zurück wie im Reich der Mitte mit seinen aufstrebenden Android-Smartphones von Huawei, Oppo und Co. Eine rote Farbvariante, auch ohne sozialen Bezug, könnte den einen oder anderen chinesischen Freund von »Special Editions« zum Kauf bewegen.Meist widmet Apple nur vergleichsweise unbedeutende Produkte der (Product)Red-Initiative. In der Regel handelt es sich um iPods oder Zubehörelemente wie die iPhone-Akkuhülle. Vor drei Jahren versteigerte Apple eine rote Exklusiv-Version des Mac Pro für fast eine Million Dollar (MTN berichtete: ). Das iPhone 7 Special Edition ist das erste Mainstream-Produkt, welches in großer Zahl Gelder für die Initiative einbringen soll.Weiterführende Links: