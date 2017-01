„One Night on iPhone 7“: Bilder der Nacht als Apple-Ausstellung

Bilder im Dunklen

Bessere Qualität bei Restlicht

Ausstellungen

Die Kamera gehört zu denjenigen Hardware-Komponenten eines jeden iPhones, die Apple ganz besonders bewirbt. Extra für sie fährt der Konzern seit Jahren die »Shot on iPhone«-Kampagne, in der besonders beeindruckende, von Kunden geschossene Fotos ausgestellt werden. Seit heute Nacht läuft eine neue, weltweite Ausstellung mit dem Titel »One Night on iPhone 7«. Thema: Am 5. November 2016 sollten Kunden im Dunkeln, im Abendrot oder frühem Morgenlicht Aufnahmen erstellen.Herausgekommen ist eine Auswahl von dunklen Bildern, die mit speziellem Lichtspiel arbeiten. So wird eine große Eishöhle in Island nur von der entfernten Fackel des iPhone-Besitzers Ruairidh McGlynn beleuchtet. Der Blick, der sich dem US-Amerikaner Reuben Wu in der Vulkanlandschaft Indonesiens bietet, erinnert fast an Fantasywelten aus Herr der Ringe. Zahlreiche Bilder beschäftigen sich mit städtischem Nachtleben.Das iPhone 7 hat eine größere Blende als der Vorgänger 6s (f/1,8 gegenüber f/2,2), was größeren Lichteinfall auch bei sehr dunkler Umgebung erlaubt. Die optische Bildstabilisierung reduziert gleichzeitig Unschärfen und Verwacklungen durch unruhige Hände. Ein spezieller Sensor soll dabei auch die kleinsten Bewegungen ausgleichen, wodurch deutlich längere Belichtungszeiten möglich werden. Frühe Tester des iPhone 7 zeigten sich beeindruckt von der Aufnahmequalität bei Restlicht.Apple äußerte sich nicht spezifisch dazu, welche Bilder wo auf der Welt ausgestellt werden. Allerdings ist dies nicht die erste weltweite Plakataktion der »Shot on iPhone«-Kampagne. Schon mit beiden Vorgänger-Generationen startete Apple eine ähnliche Aktion, allerdings ohne Betonung eines speziellen Themas. Andere übliche Ausstellungsformen der Kampagne sind Werbevideos, spezielle Webseiten und auch Collagen zu besonderen Anlässen. Wie auch Sie an der »Shot on iPhone«-Kampagne mit eigenen Beiträgen teilnehmen können, haben wir in diesem Artikel für Sie beschrieben: Weiterführende Links: