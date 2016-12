Neue Betas von iOS 10.2 und macOS 10.12.2

Apple hat heute die mittlerweile fünfte Beta-Version des kommenden macOS-Updates 10.12.2 sowie die sechste Beta-Version des kommenden iOS-Updates 10.2 an Entwickler und registrierte Tester verteilt. Auch für das Apple TV 4 ist eine neue Beta von tvOS 10.1 verfügbar. Im Wochentakt korrigiert Apple Fehler, die für die geplanten Veröffentlichungen noch ausgemerzt werden sollen. Darüber hinaus werden auch verschiedene Verbesserungen vorgenommen.Sichtbarste Änderung sind dabei neue sowie überarbeite Emoji , die nun alle Zeichen des Unicode-9-Standards umfassen, sowie darüber hinaus neue farbenfrohe Hintergrundbilder , welche mit dem neuen iPhone 7 und dem neuen MacBook Pro eingeführt wurden.iOS 10.2 enthält darüber hinaus neue Vollbild-Effekte für die Nachrichten-App und für die Musik-App neue Sortier-Optionen. In den USA ist die Top-Neuerung sicherlich die auf der letzten Keynote vorgestellte TV-App, die hinter dem Atlantik die altbekannte Videos-App auf dem iPhone verdrängen wird. Hierzulande ist dagegen nicht so schnell mit der TV-App zu rechnen.Abgesehen von diesen Neuerungen wird Apple auch verschiedene Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen vornehmen. Ob dazu auch eine Sicherheitslücke in der iOS-Diebstahlsperre gehören wird, ist aktuell noch ungewiss. Diese war erst vergangene Woche von Hackern publik gemacht worden.Um am öffentlichen Testprogramm teilzunehmen und somit Zugriff auf diese Betaversion sowie die für diesen Monat erwartete erste Public Beta von iOS 10 zu haben, können sich interessierte Nutzer auf der zugehörigen Webseite von Apple registrieren. Jedoch sollten dabei die Hinweise zur Datensicherheit berücksichtigt werden.