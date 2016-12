Microsoft Visio Viewer für iPad verfügbar

Nach den Office-Apps bietet Microsoft nun auch Visio als abgespeckte Viewer -App für das iPad an. Mit der App lassen sich in Microsoft Visio - welches nur für Windows verfügbar ist - erstellte Diagramme und Skizzen einsehen wie auch zugehörige Texte und Tabellen. Häufig wird Visio für Ablaufdiagramme, Geschäftsprozesse und technische Zeichnungen verwendet. In der App stehen dem Nutzer Touch-optimierte Schwenk- und Zoom-Funktionen zu Verfügung. Ebenfalls integriert ist eine Suchfunktion, um bestimmte Begriffe innerhalb eines Diagramms zu finden.Die Freigabe der Diagramme für das iPad erfolgt über einem SharePoint-Server oder Office 365, wobei sich hier detaillierte Zugriffsrechte definieren lassen. Entsprechend ist hier auch eine Visio-Pro-Lizenz im Office-365 -Abonnement zum Preis von monatlich 15,59 Euro (Jahres-Abo günstiger) erforderlich. Zum Betrachten der Diagramme ist ein Abonnement aber nicht notwendig.Der Microsoft Visio Viewer wird daher kostenlos im App Store angeboten. Mindestvoraussetzung für die Nutzung ist ein iPad mit iOS 9.0, womit lediglich das iPad 1 ausgeschlossen bleibt. Bereits seit Längerem ist der Microsoft Visio Viewer übrigens auch für Web-Browser erhältlich und lässt sich damit quasi auf jeder aktuellen Plattform verwenden.