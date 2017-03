Interview: Tim Cooks Plädoyer für Globalisierung und Sicherheit

US-Produktion des iPhones?

Datenschutz und Sicherheit im Internet

Tim Cook nutzt seinen Bekanntheitsgrad gern dazu, seine Meinung zu aktuellen politischen Themen in Interviews zu erläutern. Interessant ist hierbei immer wieder seine weltoffene Einstellung. Im jüngsten Interview erzählt Cook, wie wichtig die Globalisierung für die gesamte Menschheit ist.So erklärt der Apple-CEO, dass sich die zunehmende Globalisierung für Menschen, Firmen und Länder gleichermaßen positiv auswirken wird. Weiter sei es kritisch zu sehen, dass sich manche Länder isolieren, um keine ökonomischen Nachteile durch die Veränderungen zu erhalten. Man müsse bei der Globalisierung langfristig denken und Verschiebungen von Produktionsstandorten seien eher als kurzfristige Erscheinung zu sehen. Cooks Aussagen sind somit auch als Kritik an Trumps Forderungen zu werten.Während seines Wahlkampfes drängte US-Präsident Donald Trump darauf, dass Apple und andere Konzerne ihre Produktion zurück nach Amerika verlagern. Dadurch sollen in den Vereinigten Staaten Arbeitsplätze entstehen, so die Logik hinter Trumps Aussage. Auch hierzu äußerte sich Tim Cook, allerdings eher am Rande. So würden durch die zunehmende Automatisierung in der Produktion so viele Arbeitsplätze entfallen, dass eine Verlagerung der Fertigung wenig Auswirkungen hätte.Auch zum Datenschutz im Internet äußerte sich der Apple-Chef. Aktuell sei das Thema kritisch zu beobachten und Cook nannte seine Vision für die Zukunft. Jeder Anwenden könne darin selbst auswählen, welche Daten über ihn wo einsehbar sind. Zudem gebe es die Option, Datensätze gänzlich löschen zu lassen und eine Art Übersicht über die gespeicherten Dinge zu bekommen.Weiter lehnt Cook es ab, Geheimdiensten beim Entschlüsseln von Daten auf iPhones zu helfen, solange es keinen richterlichen Beschluss zu dem jeweiligen Fall gibt. Zudem betont Cook immer wieder die Wichtigkeit des chinesischen Marktes für Apple. Diese Aussagen waren allerdings auch naheliegend, da es sich bei der Veranstaltung um eine China-Entwicklungs-Konferenz gehandelt hat.Weiterführende Links: