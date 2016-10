Hat sie oder hat sie nicht? Das Barometer in der Apple Watch 2

Ein Barometer-Chip von Bosch

Wofür ist er gedacht?

Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyrosensor und Umgebungslichtsensor - das sind die Detektoren, die Apple in den technischen Details zur Apple Watch Series 2 auflistet. Kein Wort zu einem Barometer, das im Vorfeld lange Zeit durch die Gerüchteküche ging. Hat die Series 2 also keine Möglichkeit, den Luftdruck zu messen?Der Reparaturexperte iFixit zerlegt traditionell alle wichtigen Neuvorstellungen des Mobilsektors - da bildete auch die Apple Watch Series 2 keine Ausnahme. Wenn es einen Barometer gibt, müsste er in diesem Rahmen zu finden sein. In der Tat befindet sich direkt am zentralen S2-Chip ein BMP280 von der Firma Bosch. Dieser kann durch eine zweite Öffnung im Gehäuse neben dem Mikrofon-Port den Luftdruck ermitteln. Es handelt sich also in der Tat um ein Barometer - doch warum verschweigt Apple dies? Beim iPhone und iPad steht es doch stolz in einer Reihe mit den anderen Sensoren…Eine mögliche Erklärung findet sich, wenn man die möglichen Einsatzgebiete des Bosch-Chips betrachtet. Das Barometer eignet sich den Angaben des Herstellers für Wettervorhersagen, Messung von Aufstiegs- und Absteigs-Geschwindigkeiten, von Lungen- und Atemvolumen, für Navigation im Freien und in Gebäuden, sowie zur Verbesserung von GPS-Navigation. Mithilfe von Luftdruckdaten lässt sich eine Höhenmessung realisieren, um die GPS-Daten zu verfeinern. Das zeigt, dass das Barometer möglicherweise ein bloßes Hilfsmittel für das Hauptfeature der Apple Watch 2 darstellt: den eigenen GPS-Empfang unabhängig vom iPhone.Bei iPhone und iPad dagegen können Entwickler auf die Daten des Barometers zugreifen und ihre Apps damit füttern; deswegen ist die Erwähnung bei den iOS-Geräten auch notwendig. Die verborgene Existenz des Barometers in der Apple Watch weist demnach darauf hin, dass vorerst nicht mit speziellen Wetter-Apps unter Nutzung der Barometerdaten auf der Apple Watch zu rechnen ist. Die Grundlage dafür ist allerdings gelegt.Konkurrent Samsung etwa wirbt ganz offensiv mit der Existenz eines Barometers im Konkurrenzprodukt Gear S3. Dort fungiert der Sensor als Höhenmesser und als Detektor für Wetterveränderungen. Für iFixit spielte der Barometer eine deutlich untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist den Experten naturgemäß, wie gut sich die Apple Watch Series 2 reparieren lässt. Das Fazit hier lautet übrigens: etwas besser als das Vorgängermodell mit einer Reparierbarkeitspunktzahl von 6/10 anstatt nur 5/10 wie bei der Series 1.