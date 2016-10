Günstige Lightning In-Ear-Kopfhörer und hilfreiche Adapter für iDevices

Bitte beachten Sie

Während sich die Diskussionen um die abgeschaffte Klinkenbuchse im neuen iPhone 7 allmählich abkühlen, haben sich etliche Hersteller bereits auf die neue Situation eingestellt und bieten vermehrt passende Lightning-Kopfhörer und Adapter an. Viele davon zu Preisen, die sich nicht oder nur wenig von herkömmlichen Angeboten mit Klinkenstecker unterscheiden. Und das trotz zusätzlichem Aufwand an Elektronik in Form eines Digital/Analog-Wandlers, (DAC) der in den Kabeln oder Steckern verbaut werden muss., dass es sich im Folgenden um Partnerlinks zu Amazon handelt und dass die Angebote zum Zeitpunkt der Veröffentlichung andere Preise haben, oder schon vergriffen sein können.Kommen wir zunächst zu den Adaptern. Erstaunlicherweise sind darunter sogar welche, die sich rein äußerlich von Apples Lösung so gut wie nicht unterscheiden (und mutmaßlich auch sehr ähnliche Technik verwenden) die aber teurer sind, als das Original. Wie zum Beispiel dieses Modell von OKCS für rund 15 Euro.Einen etwas anderen Lightning-auf-Klinke-Adapter gibt es bei Amazon für rund 35 Euro von IDC . Dieser ist zwar etwas größer und teurer als Apples Lösung, bietet dafür aber Tasten zur Titelsteuerung und möglicherweise (ich betone: MÖGLICHERWEISE) eine etwas kräftigere Ausgangsstufe.Auch dem Problem, dass man bei angeschlossenem Lightning-Kopfhörer das iPhone nicht gleichzeitig laden kann, haben sich die Hersteller inzwischen gewidmet. Wie mit diesem Y-Adapter von OnPrim für etwa 13 Euro:Eine andere Lösung zum Thema Audio und Laden gleichzeitig gibt es mit diesem Adapter für knapp 25 Euro, der auch Tasten zur Musiksteuerung enthält. Bei den verschiedenen Angeboten sollten Sie genau auf die jeweilige Beschreibung achten, auch wenn die aufgrund der grottigen Übersetzung oft eine Qual sind. Denn nicht alle dieser Lösungen unterstützen beispielsweise Mikrofone zum Freisprechen.Eine andere Lösung bietet Belkin mit dem RockStar Lightning-Audio und Ladeadapter (derzeit noch nicht bei Amazon gelistet). Im Gegensatz zu den zuvor genannten Lösungen verzichtet der Belkin-Adapter auf einen eingebauten DAC und Klinkenbuchse, bietet dafür aber zwei Lightning-Ports. Er unterstützt das Laden von iPhones und iPads mit 12 Watt. Digital Audio wird mit 24-Bit/48 kHz unterstützt. Nur zwei Kopfhörer gleichzeitig anschließen funktioniert nicht. Musik kann jeweils nur über einen Kopfhörer wiedergegeben werden.Wer mit den von Apple mitgelieferten Lightning-Kopfhörern nicht zufrieden ist oder einfach deren unorthodoxen Tragekomfort nicht mag, der findet inzwischen auch Lightning Hörer in Form ganz normaler In-Ears mit wechselbaren Ohrpassstücken. Und auch für den von Apple mitgelieferten Lightning-auf-Klinke-Adapter gibt es diverse Alternativen. – Meist aus chinesischer Produktion, wie an den oft unfreiwillig lustigen Produktbeschreibungen aus Google-Übersetzung zu erkennen ist.Für rund 50 Euro gibt es bei Amazon unter dem Namen SHARKK farbenfrohe, MFi-zertifizierte Lightning In-Ears mit Flachbandkabel.Noch ein paar Euro günstiger sind die " Lightning Earpods Kopfhörer " von OMARS zu haben, die ebenfalls als MFi-zertifiziert beworben werden.Wenn Ihnen diese ganzen fernöstlichen Billigangebote suspekt sind und Sie lieber auf Markenprodukte vertrauen, dafür auch bereit sind, deutlich mehr Geld auszugeben, werden Sie ebenfalls fündig. Wie beispielsweise mit dem schicken Libratone Q Adapt Lightning Kopfhörer, der sogar eine aktive Geräuschunterdrückung besitzt und der in vier unterschiedlichen Farben erhältlich ist.Zu einem ähnlichen Preis, und ebenfalls mit aktiver Geräuschunterdrückung, gibt es den JBL Reflect Aware Lightning In-Ear Kopfhörer. Dieser verfügt gegenüber dem Libratone über ein etwas anderes Tragekonzept mit einem speziellen Haltebügel, der ihn für sportliche Anwendungen potentiell etwas geeigneter macht. Von diesem Modell gibt es alternativ auch eine Bluetooth-Variante für rund 130 Euro mit Nackenbügel.