Drohnenvideo zeigt, warum es vorerst kein Event im Apple Park gibt

Der Zeitplan

Mehrere Berichte sprachen in den vergangenen Tagen davon, dass die Vorstellung neuer Apple-Hardware unmittelbar bevorsteht. Von zwei Quellen war zu hören, die Präsentation könnte bereits in der kommenden Woche erfolgen. Ebenfalls im Gespräch war die erste Aprilwoche. Sollte Apple wirklich schon der nächsten Woche mit Produktupdates aufwarten, so erfolgt dies vermutlich ohne Event - selbst für Apples Verhältnisse wäre die Ladefrist nun außerordentlich kurz. Ein aktuelles Überflugvideo zeigt, warum ein eventuelles Frühjahrs-Event auf keinen Fall schon im neuen Apple Park stattfinden wird. Apple nannte zwar April als Monat des Einzugs, das neue Auditorium mit der Bezeichnung "Steve Jobs Theater" benötigt aber noch sehr viel mehr Zeit bis zur Fertigstellung.Schon in der offiziellen Pressemitteilung vergangenen Monat hatte Apple angemerkt, das Steve Jobs Theater eröffne erst irgendwann im Jahresverlauf. Ein aktuelles Drohnenvideo zeigt, wie viel noch bis zum Einzug zu tun ist. Besonders unfertig sieht das Auditorium aus, allerdings gibt es auch bei Zufahrten und den Grünanlagen weiterhin jede Menge Arbeit - weiterhin dominieren nämlich Erdfarben statt begrünte Bereiche. Interessant sind einige Ausschnitte im Video, die einen kurzen Blick ins Innere ermöglichen. Zu sehen ist auch ein Shuttle, das in die Zufahrtstunnels fährt, aber natürlich noch keine Passagiere an Bord hat.Dass Apple den Apple Park im April in Betrieb nimmt, bedeutet allerdings keinen Komplettumzug innerhalb kürzester Zeit. Stattdessen sollen rund sechs Monate vergehen, bis alle Arbeitsplätze eingerichtet und die Abteilungen vom alten ins neue Hauptgebäude verfrachtet wurden. Alle Teams rund um iCloud und Dienst bleiben ohnehin zentral im alten Apple Campus untergebracht (siehe ). Das Steve Jobs Theater ist vermutlich erst zum Herbst-Event einsatzbereit, wie die Formulierung in Apples damaliger Pressemitteilung nahelegt.