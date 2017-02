Drohnenflug über den Apple Campus - die letzten Arbeiten

Arbeiten an den großen Gebäuden weitgehend beendet

Außenanlagen

Über Jahre haben Drohnenvideos einen regelmäßigen Überblick über den Baufortschritt beim zweiten Apple-Hauptquartier geliefert. Diese Serie neigt sich dem Ende zu, denn für April 2017 ist der offizielle Umzug von 12.000 Mitarbeitern vom bisherigen Standort am Infinite Loop in das neue Apple-Viertel von Cupertino angekündigt, welches seitdem die offizielle Bezeichnung »Apple Park« trägt.Das jüngste Drohnenvideo dürfte deswegen zu den letzten seiner Art gehören. Es zeigt aber nichtsdestotrotz interessante Einblicke in die letzte Phase der Bauarbeiten. So wirkt beispielsweise das Hauptgebäude - das ringförmige »Raumschiff« mit immerhin 26 Hektar Fläche - bereits bezugsreif. Das Dach ist ebenso wie beim länglichen Parkhaus bereits mit Solarpanelen bestückt, denn immerhin soll der gesamte Strombedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt werden und einen guten Anteil davon vor Ort herstellen.Die Glasfassade des Auditoriums, welches vergangene Woche den Namen »Steve Jobs Theater« erhalten hat, ist noch abgeklebt, aber auch hier dürften die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sein. Im Vergleich zu vorherigen Drohnenvideos ist vor allem der Fortschritt bei den kleineren Gebäuden, wie etwa auch dem Fitness-Center für die Angestellten, bemerkbar.Inzwischen hat sich der Schwerpunkt der Arbeiten auf die Außenanlagen verlagert. Die Berge an bewegter Erde sind beinahe abgetragen und planiert. Eine Vielzahl von dürre-unempfindlichen Bäumen wurde gepflanzt und zieren jetzt sowohl die Decke des großen Einfahrt-Tunnels als auch den riesigen Innenhof des Hauptgebäudes. Auf dem gesamten Gelände werden nun Wege angelegt - nicht weniger als zwei Meilen sollen den Mitarbeitern am Ende zum Flanieren zur Verfügung stehen. Im Zentrum des Innenhofs sind weiterhin ein großer Teich und ein Obstgarten geplant.Zu den Mitarbeitern, die ab April von den Annehmlichkeiten des Apple Park profitieren können, gehört jüngsten Informationen zufolge auch das gesamte Management rund um CEO Tim Cook. Möglicherweise findet bereits das nächste Apple-Event auf dem Gelände statt, nämlich im hauptsächlich unterirdischen »Steve Jobs Theater«.