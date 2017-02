Drehschluss: Apples »Planet of the Apps« ist abgedreht

Apple Music steht kurz vor dem Start zweier exklusiver Shows. Nicht nur »Carpool Karaoke - The Series« befindet sich auf der Zielgeraden, auch »Planet of the Apps« dürfte in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Denn wie eine Quelle der US-amerikanischen Seite MacRumors verriet, sind die Dreharbeiten zu der IT-thematischen Casting-App gerade beendet worden.Ein detailliertes Konzept von »Planet of the Apps« ist noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich ist, dass es sich in der Konzeption an etablierten Casting-Sendungen wie »The Voice« orientiert, nur mit dem Schwerpunkt auf App-Entwicklung. Im Sommer letzten Jahres konnten sich interessierte Entwickler bewerben, um an der Show teilzunehmen. Ziel wäre es, eines der vier prominenten Jury-Mitglieder davon zu überzeugen, die Entwicklung einer Anwendung für macOS, iOS, tvOS oder watchOS zu überwachen. Die Jury besteht den Angaben der Quelle zufolge aus dem Existenzgründer Gary Vaynerchuk, den Schauspielerinnen Gwyneth Paltrow und Jessica Alba sowie der Rapper will.i.am.Angeblich umfasste der Bewerberpool mehr als 100.000 Interessenten, von denen lediglich 100 ausgewählt wurden. Wer es ins Finale der Show schaffte, hatte die Chance auf eine Finanzierung des Vorhabens in Höhe von 10 Millionen US-Dollar und eine exklusive Bewerbung im App Store, bzw. Mac App Store. Natürlich erfolgt diese erst, wenn die Show auf Apple Music gelaufen ist. Über einen Ausstrahlungstermin dafür gibt es noch keine Informationen.Das Bühnenset für die Sendung ließ Apple den Informationen von MacRumors zufolge in der Nähe von Hollywood errichten und gleich nach dem Ende der Dreharbeiten wieder abreißen. Die Gestaltung sei äußerst »tech chic, so wie es nur Apple leisten kann«. Zu den Produzenten der Show gehört neben besagten will.i.am, der mit bürgerlichem Namen William Adams heißt, auch Ben Silveran und Howard Owens. Gerüchten zufolge möchte Apple für den Musikstreamingdienst mittelfristig auch fiktionale Filme oder TV-Serien produzieren.Weiterführende Links: