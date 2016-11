Bozoma Saint John: Apples Musik-Marketing-Managerin im Interview

Viele dürften sie von der Apple-Music-Präsentation auf der WWDC 2016 kennen - Apples Musik-Marketing-Führungskraft Bozoma Saint John. Die aus Ghana stammende Frau wanderte mit 13 Jahren nach Colorado Springs gemeinsam mit ihren Eltern und drei jüngeren Schwestern aus. Jetzt berichtet sie in einem Interview mit Fortune über ihre Erfahrungen mit Rassismus und ihren Werdegang.Im Alter von 13 Jahren musste sie lernen, was es bedeutet, in einen Raum zu treten und zu bemerken, dass sich alle umdrehten und einen anstarrten. Saint John konnte sich den anderen Menschen in ihrer Umgebung aufgrund ihrer Größe und Hautfarbe nicht anpassen. Doch anstatt sich zu verstecken und auszugrenzen, integrierte sich die von ihren Kollegen liebevoll „Boz“ genannte, dunkelhäutige Frau in die Gesellschaft und bekam durch ihre besondere Art einen guten Job. Sie arbeitete einige Jahre in der Unternehmensführung von Pepsi.Später arbeitete sie als Führungskraft bei Beats. Als das Unternehmen schließlich von Apple aufgekauft wurde, beförderte man Bozoma Saint John zur Musik-Marketing-Führungskraft. In der Apple-Community wurde sie vor allem durch ihre Vorstellung der neuen Benutzeroberfläche von Apple Music auf der WWDC 2016 bekannt.In dem Interview lobt Saint John ihren Arbeitgeber für die gute Integration von Minderheiten in der Firma. Sie sieht die kulturelle Vielfalt in dem Unternehmen und der Gesellschaft als wichtiges Gut an und denkt, dass man von einander profitieren kann, solange man offen aufeinander zugeht.Weiterführende Links: