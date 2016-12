Apple will Drohnen für Verbeserung des Kartenmaterials einsetzen

Aus involvierten Kreisen wird berichtet, dass Apple offenbar den Einsatz von Kamera-bestückten Drohnen plant, um das Datenmaterial in den Apple-Karten zu verbessern. Bislang setzt Apple wie Google vor allem auf Satellitenmaterial und Daten von Drittanbietern, um das Kartenmaterial zu verbessern. Der Einsatz von Drohnen ist für Apple dennoch nicht ganz neu und kam schon in der Vergangenheit zum Einsatz.Für die 3D-Darstellung von Städten greift Apple nämlich bereits auf Drohnen zurück. In diesem Fall handelt es sich allerdings um Flugmodelle, die ursprünglich für das Militär entwickelt wurden und mit mehreren Hochleistungskameras ausgestattet sind. In die Hände von Apple gelangte die Technologie durch Übernahme des schwedischen Unternehmens C3 Technologies, welches diese Drohnen für militärische Aufklärungsflüge entwickelt hatte.Apple nutzt die Drohnen aber nicht nur für 3D-Modelle von Gebäuden, sondern verwertet als Nebenprodukt einige Aufnahmen auch als Slow-Motion-Videos für den Standard-Bildschirmschoner des Apple TV 4. Zusätzlich dazu sollen aber Bloomberg zufolge nun auch kleinere Drohnen zum Einsatz kommen, die sich vor allem um Details wie Straßenschilder, Baustellen und Hausnummern kümmern.Dadurch könne das Kartenmaterial schneller aktualisiert werden und zugleich auch vorübergehende Änderungen widerspiegeln. Letztendlich fließe dies dem Bericht nach auch in die Navigationsfunktion für Autos und andere Verkehrsteilnehmer ein. Zusätzlich experimentiere Apple aber auch mit dem Blick in Gebäude hinein. Ob dies aber tatsächlich mit Drohnen geschieht und damit eine Verletzung der Privatsphäre bedeuten kann, oder aber autorisierte Fotografen in ausgesuchte Räumlichkeiten hineingehen, ist unklar.Nach wie vor ist jedoch Apple vor allem bemüht, das Kartenmaterial des hauseigenen Kartendienstes zu verbessern. Zum Start vor vier Jahren war das Kartenmaterial vor allem außerhalb der USA teilweise so veraltetet oder fehlerhaft, dass die Polizei und später Apple selbst von der Verwendung der Apple-Karten vorübergehend abriet.