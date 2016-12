Apple verschließt Rückweg zu iOS 10.1 und tvOS 10.0.1

Acht Tage nach der Veröffentlichung von iOS 10.2 und tvOS 10.1 hat Apple heute Nacht aufgehört, die Vorgängerversionen iOS 10.1, bzw. iOS 10.1.1, und tvOS 10.0.1 zu signieren. Damit ist Kunden, die das Update bereits aufgespielt haben, eine reguläre Rückkehr fortan verschlossen.Das Signierungsende ist ein üblicher Schritt, den Apple geht, sobald sich die Stabilität der neuen Systemversionen hinreichend bestätigt hat. Damit soll verhindert werden, dass sich Kunden irgendwelchen mit den Updates geschlossenen Sicherheitslücken wieder aussetzen. Außerdem strebt Apple an, dass möglichst alle Kunden schnellstmöglich die gleiche, aktuelle Software auf ihren Geräten haben.Die sichtbaren Neuerungen von iOS 10.2 und tvOS 10.1 hielten sich stark in Grenzen. Neue Emojis und zwei neue Einstellungen (Kameraeinstellungen speichern und Home-Taste zum Sprechen halten) sind nebst zwei neuen Vollbild-Effekten für die Nachrichten-App die einzigen auffälligen Neuerungen in iOS. Ansonsten schraubte Apple vor allem an der Performance-Schraube, was vor allem in der Fotos-App spürbar sein soll. In den USA dagegen dominierte der Start der auf dem letzten Event angekündigten TV-App für iOS und tvOS die System-Updates.Ebenfalls seit gestern Abend gibt es übrigens die zweiten Entwickler-Betas für das Nachfolgesystem iOS 10.2.1. Ebenso können registrierte Entwickler auf die zweite Entwickler-Beta von macOS 10.12.3 zugreifen.