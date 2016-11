Apple senkt Preise für USB-C- & Thunderbolt-3-Zubehör - nur für kurze Zeit

Seit der Vorstellung des neuen MacBook Pro mit Touch Bar steht Apple aufgrund vieler Aspekte in der Kritik. Neben der Ausstattung und der ausstehenden Aktualisierung anderer Mac-Modelle wurde auch die Preisgestaltung moniert - nicht nur hierzulande. Zu den erhöhten Preisen für die neuen MacBook Pro kommen nämlich noch eine große Zahl USB-C-Adapter, um bisherige USB- und Thunderbolt-Geräte an das neue MacBook Pro anschließen zu können. Dazu gesellen sich laut Berichten dann noch Probleme mit älterem Thunderbolt-3-Zubehör der ersten Generation, wenn dort ein Chip von Texas Instruments zum Einsatz kommt.Die Kritik und Probleme stießen in Cupertino aber nicht auf taube Ohren. Mit einer weltweiten zeitlich limitierten Preissenkung für USB-C- und Thunderbolt-3-Zubehör versucht Apple nun die Wogen zu glätten und den Umstieg auf das neue MacBook Pro und dessen USB-C-Anschlüsse mit integriertem Thunderbolt 3 zu erleichtern. Natürlich bleiben damit viele Kritikpunkte wie das RAM-Limit von 16 GB, der fehlende Speicherkartenschacht sowie der Klinken-Anschluss ohne Unterstützung für optische Audio-Übertragung bestehen. Dennoch dürfte die Preissenkung dafür sorgen, dass sich die finanzielle Sonderbelastung durch den Umstieg auf USB-C meist im Rahmen von maximal 100 Euro bewegt.Apple will die Rabatte von bis zu 50 Prozent auf USB-C- und Thunderbolt-3-Zubehör bis zum Ende des Jahres einräumen, behält sich aber vor, das Angebot vorzeitig zu beenden, sollten bestimmten Mengengrenzen überschritten werden. Bisherige Käufer der zurückliegenden Tage (ab 27. Oktober) erhalten Berichten zufolge eine E-Mail, in der ein nachträglicher Preisrabatt in Aussicht gestellt wird. Wie hoch der Rabatt ausfällt, hängt vom Zubehör ab. Dabei bezieht sich der Rabatt nicht nur auf Adapter und Kabel , sondern beispielsweise auch auf die neuen 4K- und 5K-Displays von LG und den Speicherkartenleser von SanDisk.Mit dem Angebot richtet sich Apple zwar in erster Linie an Käufer eines MacBook Pro, doch sollten auch Kunden zuschlagen, die voraussichtlich im nächsten Jahr auf die dann hoffentlich erschienen neuen Mac-Modelle mit USB-C und Thunderbolt 3 umsteigen werden. Einen Überblick über die wichtigsten Preissenkungen gibt die folgende Tabelle. Der ursprüngliche Preis ist teilweise nur geschätzt, da er uns nicht in allen Fällen bekannt ist.