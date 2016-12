Apple Support warnt vor gefälschten Apple-Netzteilen

Warnung bei Netzteilen

Warnung bei Akkus

Wenn das Netzteil des iPhone, iPad oder MacBook den Geist aufgibt, bietet Apple für alle Geräteklassen Ersatzprodukte im Apple Online Store ( ). Doch in den Weiten des Netzes gibt es zahllose günstigere Alternativen - die aber nicht immer Original-Geräte sind und gegebenenfalls keinerlei Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Im schlimmsten Fall kann es zu gefährlichen Stromschlägen kommen.Vor zwei Monaten nahm Apple den Kampf gegen Produktpiraten auf. Der erste Schritt war eine Klage gegen den dubiosen Anbieter Mobile Star LLC. Dieser vertrieb unechtes Apple-Zubehör über die US-amerikanische Amazon-Plattform. Nun aktualisierte der Konzern die Support-Webseite mit dem Warnhinweis »Vorsicht vor gefälschten Teilen«.Darin mahnt der Konzern nicht nur bei gefälschten Apple-Produkten, sondern generell bei Drittanbieter-Netzteilen zu Vorsicht. Diese sind eventuell »nicht korrekt konzipiert und können Sicherheitsrisiken bergen«. Neben dem natürlich Wunsch Apples, nur eigene Hardware zu verkaufen, möchte Apple damit auch keine Verantwortung für die adäquate Funktionalität fremder Produkte übernehmen. Deswegen erscheint beispielsweise bei der Verwendung eines Drittanbieter-Kabels prinzipiell ein Warnhinweis auf iPhone und Co., dass es möglicherweise zu Schwierigkeiten bei der Kompatibilität kommen könnte.Nicht nur bei Netzteilen rät Apple von Fremdanbietern ab. Auch beim Akkutausch von Mobilgeräten empfiehlt der Konzern, nur Apple Stores oder autorisierte Apple Service Provider aufzusuchen. Nur dort sei sichergestellt, dass ein Original Apple-Akku verbaut werde. Anfang des Jahres hatte Apple bereits einen umstrittenen Schritt gegen nicht zertifizierte Reparaturstätten unternommen : Nach dem Update auf iOS 9 schalteten sich all diejenigen iPhones dauerhaft ab, die einmal von einem solchen Anbieter auseinander genommen wurden. Nach umfangreichen Protesten nahm Apple diesen »Fehler 53« wieder zurück.Weiterführende Links: