Apple-Aktie: 28.600 Prozent Rendite seit Börsengang

Der erste Handelstag

Vier Splits

Unglaubliche Rendite

Als sich vor rund 12 Jahren abzeichnete, dass Apple die massiven Probleme der 90er Jahre abstreifen konnte und einen sehr deutlichen Erfolgspfad eingeschlagen hatte, begann der Aktienkurs einen schier unaufhaltsamen Weg nach oben. Zunächst konnte Apple die erfolgreiche Einführung des iTunes Music Stores bejubeln, damit einhergehend wurde auch der iPod zu Apples bis dato größtem Erfolg. Solide Zahlen, immer neue Quartalsrekorde sowie erfolgreiche neue Produkte wie das iPhone ließen Apples Aktie immer weiter steigen - und Apple erarbeitete sich den Status als teuerstes Unternehmen der Welt.Apples Börsengang war vor 36 Jahren erfolgt. Am 12. Dezember 1980 war es erstmals möglich, Apple-Aktien zum Preis von 22 Dollar zu erwerben. Apple gab damals 4,6 Millionen Wertpapiere aus und und schuf auf einen Schlag 300 Neu-Millionäre. Insgesamt galt Apples Börsengang als sehr erfolgreich - zuvor hatte lediglich Ford so viel Geld auf einen Schlag eingesammelt. Apple benötigte den neu geschaffenen Kapitalfluss, um unter anderem die Entwicklung von Lisa und dem Macintosh zu finanzieren.Seit Dezember 1980 fanden vier Aktien-Splits statt. In den Jahren 1987, 2000 und 2004 tauschte Apple die Aktien im Verhältnis 2:1, der Preis einer Aktie halbierte sich damit. 2014 waren es 7:1, weswegen eine Aktie vorerst wieder weniger als 100 Dollar kostete. Der initiale Preis einer Aktie des erstes Handelstages ist damit bei ca. 39 Cent anzusetzen - was, verglichen mit dem Höchststand, einer Wertsteigerung um Faktor 360 entspricht. Apples aktueller Börsenwert (Stand heute) liegt bei 604 Milliarden Dollar, am Tag des Börsengangs waren es 1,77 Milliarden Dollar.Noch ein Zahlenspiel zum Schluss: 100 Aktien kosteten am 12. Dezember 1980 insgesamt 2200 Dollar. Angesichts der vier Aktiensplits wurden daraus 5600 Wertpapiere, die sich am heutigen Tag zum Stückpreis von je 113 Dollar verkaufen ließen. Dies entspricht somit einem Wert von knapp 633.000 Dollar. Dazu kommen noch einmal eine Dividende, die momentan für ein Aktienpaket dieser Größe bei knapp 3200 Dollar liegt - pro Quartal, wohlgemerkt. Anleger, die 1980 besagte 2200 Dollar in den S&P 500 gesteckt hätten, wären mit 90 Prozent weniger Ertrag beschenkt worden. Allerdings war es 1980 auch sehr schwer vorherzusehen, dass Apple sich einmal zum wertvollsten Unternehmen der Welt nach oben arbeiten würde. Wendet man die Zahlen nun in der Formel Rendite = (Gewinn/Eingesetztes Kapital)*100 an, so hätte der damalige Anleger alleine durch Aktienkauf/verkauf eine Rendite von ca. 28.600 Prozent erwirtschaftet.