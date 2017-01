Auf dem Nintendo DS haben es viele Anwender stundenlang gespielt - Animal Crossing. Das Spiel überzeugte mit dem überzeugenden System, der Mehrspielerfunktion und der niedlich wirkenden Grafik. Mittlerweile haben Smartphones Handheld-Konsolen allerdings in Bedrängnis gebracht.Aus diesem Grund hat sich Nintendo in den vergangenen Monaten umorientiert und mit Pokémon Go und Super Mario Run zwei Spiele für iOS veröffentlicht. Das dritte iOS-Spiel "Fire Emblem: Heroes" steht in den Startlöchern . Auch Animal Crossing soll auf Apples mobiler Plattform erscheinen.Bei der Entwicklung des Spieles ist es aber wohl zu Verspätungen gekommen, sodass sich die Veröffentlichung hinauszögert. Animal Crossing für iOS soll in Nintendos nächsten Geschäftsjahr erscheinen. Dieses belegt den Zeitraum von April 2017 bis März 2018. Genauer wurde Nintendo allerdings nicht.Weiterführende Links: