Amazon Prime Air: Erste Drohnen-Lieferung geglückt

Eines Tages soll es laut Amazon völlig normal sein, das bestellte Paket mit einer Drohne geliefert zu bekommen und dann auf dem Balkon oder der Terrasse entgegenzunehmen. Genau dieses Szenario beschreibt der Online-Versand-Riese in dem Projekt Prime Air. Nun konnte der Konzern eine erste Erfolgsmeldung verkünden: Das erste Paket wurde in England vollautomatisiert mit einer Drohne zugestellt.Genauer war dies bereits am 7. Dezember der Fall, wurde aber jetzt erst kommuniziert. Bei der Lieferung wurde auch ein Video gedreht, welches Amazon gemeinsam mit der Meldung veröffentlicht hat. Der kurze Film veranschaulich besser, wie das System funktioniert. Nachdem Amazon bereits mit flugzeugähnlichen Prototypen gearbeitet hat, wirkt die neueste Drohne wieder eher wie eine handelsübliche Drohne. Allerdings ist das Flugobjekt erheblich größer als Drohnen für Privatzwecke.Die Lieferung erfolgte in der Region Cambridgeshire in Großbritannien und dauerte 13 Minuten. Dabei wurden 3 Kilometer bis zum Empfänger zurückgelegt. Das gelieferte Paket beinhaltete einen Fire TV sowie passend dazu eine Tüte Popcorn. Die Drohne fliegt GPS-gestützt komplett autonom und bezieht die benötigte Energie über einen eingebauten Akku. Der Landepunkt ist mit einer Grafik markiert, damit das Paket punktgenau abgeliefert werden kann.Erstmal startet Amazon nur mit einer kleinen Anzahl von Beta-Testern, die in der Region über die Luft beliefert werden. Hierbei sind Pakete mit einem Maximalgewicht von 2,25 Kilogramm möglich. Das Versand-Unternehmen möchte das Programm allerdings möglichst bald ausweiten. Ob und wann Prime Air flächendeckend eingesetzt wird, steht natürlich noch in den Sternen. Sollte es allerdings tatsächlich irgendwann soweit kommen, könnten tausende Paketzusteller arbeitslos werden. Aktuell testet Amazon Prime Air in den USA, Großbritannien, Österreich und Israel. Dort werden die Drohnen unter verschiedensten Wetterbedingungen geflogen.Einer der Hauptgründe für die Entwicklung der Drohnen ist sicherlich die schnelle Lieferung von dringend benötigten Waren. Aber auch die Personal- und somit auch Versand-Kosten könnten einen wesentlichen Grund für die Entwicklung darstellen. In einem Szenario, bei dem jedes Amazon-Paket mit einer Drohne ausgeliefert wird, sind die laufenden Kosten sicher geringer als bei einer Zustellung mit beispielsweise DHL.Weiterführende Links: