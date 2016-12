Aktuelle Kinofilme in iTunes - Apple in Verhandlungen

Mieten früher, kaufen später

Hohe Preise und Bedenken

Piraterie einschränken?

Gerade erst veröffentlichte Kinofilme lassen sich zwar in der Filmsektion des iTunes Stores finden, allerdings nur als Ankündigung oder Trailer. Bis sich die Titel auch kaufen oder mieten lassen, vergehen nach Kinostart gewöhnlich Wochen bis Monate. Wer möchte, kann natürlich eine Vorbestellung aufgeben, wenngleich sich viele Nutzer die Frage stellen, ob dies bei einem in unbegrenzter Menge vorhandenem Artikel überhaupt sinnvoll ist. Angeblich befindet sich Apple aber in Verhandlungen mit den großen Filmproduzenten, um das Angebot zu erweitern. Apples Ziel laute, nur kurze Zeit nach Kinostart bereits aktuelle Filme zur Verfügung stellen zu können.Sollten die Verhandlungen zum Erfolg führen, müsste man bis zur Kaufoption zwar weiterhin Monate warten, allerdings gäbe es zumindest schon einige Tage nach Veröffentlichung eines neuen Films die Möglichkeit, diesen zu mieten. Höchstwahrscheinlich liegen die Kosten dafür dann aber erheblich über den momentanen Preisen. Bloomberg zufolge sei die Filmindustrie durchaus daran interessiert, hochpreisige Mietangebote zu unterstützen und ihre Werke dann frühzeitig über Portale wie beispielsweise den iTunes Store anzubieten. Weiterhin soll Kinos jedoch der Vorrang gegeben werden - eine zeitgleiche Ausstrahlung ist nicht im Gespräch.Insidern zufolge sind Preise von 25 bis 50 Dollar pro Film im Gespräch, das Angebot würde ganz klar als "Premium" deklariert. Bedenken bestehen in der Filmindustrie, wie leicht neue Filme illegalerweise in Umlauf gebracht werden, wenn diese auf heimischen Computern laufen. Zwar gibt es natürlich einen Kopierschutz und andere technische Vorkehrungen - das Display abzufilmen bliebe aber dennoch eine recht einfache Möglichkeit, um einen neuen Film über illegale Filmportale zu verbreiten.Kevin Tsujihara Warner Bros. zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass frühere Verfügbarkeit neuer Filme durchaus dazu beitragen könne, Raubkopien einzuschränken. Nicht jeder möchte für einen aktuellen Film den Weg ins Kino auf sich nehmen - ein solches Angebot in iTunes oder anderen Diensten wäre daher eine interessante Alternative, die den Kinos allerdings wohl kaum gefällt. Noch keine Angaben gibt es zum Zeitplan - üblicherweise dauern Verhandlungen rund um Nutzungs- und Verwertungsrechte lange Zeit an.