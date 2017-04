Adobe feiert 30 Jahre Illustrator und veröffentlicht Update für CC-Apps

Illustrator CC

Fast pünktlich zum 30. Jahrestag von Illustrator feiert Adobe die Vektorgrafiksoftware mit einem kleinen Video. Um das Ereignis gebührend zu würdigen, gibt es außerdem ein größeres Update, welches eine vielfach gewünschte Funktion einführt - Image Cropping. Auch wenn Illustrator vor allem für auflösungsunabhängige Grafikprojekte gedacht ist, müssen immer mal wieder klassische Pixelbilder integriert werden.In dem April-Update bietet Illustrator mit Image Cropping nun eine flexible Möglichkeit, dies unkompliziert ohne zusätzliche Software zu tun: Während zuvor nur das Bild als Ganzes eingebunden werden konnte, lässt es sich nun auch noch nachträglich zuschneiden. Dadurch kann man Pixelbilder innerhalb von Illustrator jederzeit anpassen, wenn signifikante Änderungen an der Projektgestaltung erforderlich sind.Eine weitere Neuerung betrifft Farbthemen, welche ein neues Bedienfehld erhalten haben. Mit den über die Creative Cloud synchronisieren Farbthemen lassen sich Farbsätze erstellen, erkunden, speichern und abrufen. Durch die Unterstützung in fast allen CC-Programmen kann beispielsweise mit der iOS-App Adobe Capture (zur App: ) mobil ein Farbsatz aus der Umgebung erstellt und dann im kreativen Prozess am Mac übernommen werden.Ein kleineres Update mit Verbesserungen und Fehlerbehebungen erhielt Photoshop CC. In dessen April-Update wurden unter anderem die Slider in der Touch Bar des neuen MacBook Pro in ihren Ausmaßen verkleinert und die Unterstützung von Gruppen-ACL (Access Control List) im Dateisystem eingeführt.Für InDesign bietet Adobe eine Reiher neuer Layoutvorlagen für Anschreiben (#139281831), Bewerbung (#139281833), Fotobuch (#140145158) und sogar ein ganzes Magazin (#141195485). Alle Vorlagen lassen sich kostenlos aus dem Adobe-Stock-Bereich herunterladen.Programme der Adobe Creative Cloud lassen sich ausschließlich im Monatsabonnement nutzen. Je nach Anwendungsfall und erforderlicher Flexibilität zahlt man zwischen 11,89 Euro und 59,49 Euro im Monat. Die Systemanforderungen der Programme variieren teilweise. Aktuell ist aber meist OS X 10.10 Yosemite Mindestvoraussetzung für die Nutzung der aktuellen Programmversionen.