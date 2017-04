16 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch

Mac App Store

Cutie Monsters — gratis

Trine — 1,99

Trine 2 — 2,99

Trine 3: The Artifacts of Power — 5,99

iOS App Store

AmpliTube Acoustic — gratis

Night Sky — gratis

Gut eine Woche vor dem bunten Osterfest ist auch im App Store eine bunte Mischung an interessanten Sonderangeboten auszumachen. Zu den Spiele-Highlights unter den Top-Apps zählen das düstere Rollenspiel Tyranny (-66%, ) für den Mac sowie das fesselnde Pixelspiel Pocket Academy (-80%) für iPhone und iPad. Jenseits der Spiele sind unter anderem der Clipboard Manager (-50%) für den Mac und die Foto-App This (-50%) für iOS einen Blick wert. Nachfolgend alle siebzehn Sonderangebote im Überblick:statt 3,99 €Einen praktischen Überblick bietet diese sichtbare Zwischenablage, in der sich beliebige Objekte ablegen und zu jedem Zeitpunkt wieder einfügen lassen.(OS X 10.11+)statt 2,99 €Das interaktive Puzzlespiel erklärt Kindern die Zahlen von 1 bis 10. Die englische Sprachausgabe führt sie außerdem an ihre erste Fremdsprache heran.(OS X 10.7+)statt 9,99 €Überführt Bilder in ein anderes Seitenverhältnis, indem markierte Bereiche beibehalten und unmarkierte Bereiche unauffällig reduziert werden.(OS X 10.7+)statt 9,99 €Die professionelle Astronomie-Software erlaubt die Planung von Himmelbeobachtungen und kann in der Pro-Variante auch Teleskope steuern.(OS X 10.6+)statt 9,99 €In dem Plattformer durchstreift der Spieler abwechselnd als einer von drei Helden Level und überwindet geschickt Hindernisse und Herausforderungen.(OS X 10.9+)statt 44,99 €Das Böse beherrscht die Welt, in welcher der Spieler als Ausführungsgehilfe des Herrschers Kyros über Leben und Tod der Untertanen entscheidet.(OS X 10.10+)statt 24,99 €In einer Welt ohne Himmel begeben sich drei Zwerge in den Höhlen des Endless Stone auf die Suche nach einem neuen Stern, um die Ausrottung zu verhindern.(OS X 10.6+)statt 9,99 €Ein mobiles Tonstudio für akustische Instrumente stellt diese App in Kombination mit iRig Acoustic dar und bietet Begleitung und Effekte.(iOS 8.0+)statt 0,99 €Entspannt vor sich hin puzzeln kann man in diesem Spiel mit einem chilligen Soundtrack und immer fordernderen Leveln.(iOS 6.0+)statt 2,99 €Die Referenz-App von Monotype ermöglicht eine informierte Entscheidung bei der Suche eines Schriftbilds aus mehr als 9.000 Schriftfamilien.(iOS 8.0+)statt 0,99 €Die Astronomie-App versieht den virtuellen Nachthimmel mit umfangreichen Informationen und dreidimensionalen Himmelsobjekten.(iOS 9.3+, tvOS, watchOS)statt 4,99 €In dem unterhaltsamen Spiel widmet man sich dem Aufbau der ultimativen Schule, die allen Ansprüchen gerecht wird und ein hohes Ansehen genießt.(iOS 7.0+)statt 1,99 €In diesem Adventure wird der Spieler zum Ermittlungsbeamten, der auf einem fremden Telefon nach Beweisen für Terrorismus sucht.(iOS 8.0+)statt 1,99 €In der minimalistischen Foto-App lassen sich mühelos Pfeile, Beschriftungen und Kommentare in Bilder einfügen und anschließend teilen.(iOS 9.2+)