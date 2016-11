14 Top-Apps im Sonderangebot - plattformübergreifend für Mac, iPhone und iPad

Aufgrund des bevorstehenden Black Friday haben wir uns in dieser Woche dazu entschieden, die preisreduzierten Top-Apps etwas früher und in leicht abgewandelter Form aufzuteilen. In der nachfolgenden Übersicht sind alle Apps aufgeführt, die sowohl für den Mac als auch iPhone bzw. iPad verfügbar sind. Zu den Highlights zählen hierbei sicherlich das Physik-Spiel Limbo und die Bildverarbeitung Pixelmator. Nachfolgend alle plattformübergreifenden Sonderangebote im Überblick:statt 49,99 €Mit einem etwas anderen Ansatz ermöglicht diese Aufgaben- und Termin-App ein frustfreies Verwalten des anfallenden Tagwerks. So gibt es verschiedene Ansichten und Möglichkeiten der Verwaltung. Zusätzlich werden Apple Watch, CalDAV, Dropbox, Safari, TextExpander und Touch ID unterstützt.(iOS 8.2+, OS X 10.10+)statt 4,99 €statt 29,99 €Auf witzige Weise lassen sich bei dieser App mehrere Fotos zu einer Comic-Collage zusammensetzen. Zahlreiche Werkzeuge zum Einfügen von Elementen und Texten erlauben eine individuelle Gesamtgestaltung.(iOS 8.1+, OS X 10.6+)statt 14,99 €statt 49,99 €Wenn man für Arbeit oder Studium viele Dokumente, E-Mails und Notizen zusammenhalten muss, ist DEVONthink der perfekte Begleiter. Anhand von Ordnern und Tags lassen sich relevante Informationen zusammentragen und organisieren.(iOS 9.1+, OS X 10.9+)statt 5,99 €statt 59,99 €Die beiden Varianten dieser Foto-App unterscheiden sich im Detail, doch gibt es eine Gemeinsamkeit: aus bis zu 60 Einzelbildern lässt sich ein rauscharmes HDR-Endbild berechnen. Zu den weiteren Optionen zählen außerdem Lo-light sowie Hi-res mit maximal 32 Megapixeln.(iOS 8.2+, OS X 10.11+)statt 4,99 €statt 9,99 €Das gruselige Knobel-Adventure ist nach wie vor empfehlenswert. In dem Spiel gilt es, einen Limbo aus geschickter Kombination von Bewegungen und Gegenständen hinzulegen, um physikalisch korrekt durch die Welt zu gelangen.(iOS 6.0+, OS X 10.6+)statt 14,99 €In einem ungewöhnlichen Abenteuer wandert man als kleines Eskimokind Nuna mit seinem Fuchs durch einen arktischen Schneesturm, in dem sich zahlreiche Hindernisse und Rätsel offenbaren. Das Spiel entstand in Zusammenarbeit mit den Yupik in Alaska und bietet eine begleitende Video-Dokumentation.(iOS 8.0+, OS X 10.8+)statt 4,99 €statt 29,99 €Im Laufe der Jahre konnte sich Pixelmator als Apple-optimierte Lösung zur Bildbearbeitung etablieren. Zahlreiche Werkzeuge, Funktionen, Filter und Effekte lassen keine Wünsche offen, um Bilder den eigenen Vorstellungen entsprechend zu gestalten.(iOS 9.1+, OS X 10.10+)statt 2,99 €statt 2,99 €WeatherPro zählt nach Ansicht vieler Nutzer zu den Wetter-Apps mit den zuverlässigsten Vorhersagen. Die App kann eigenen Angaben zufolge das Wetter für weltweit mehr als 2 Millionen Orte prognostizieren. In der Grundausstattung bietet die App eine 7-Tage-Ansicht mit dreistündigem Tagesverlauf.(iOS 8.0+, OS X 10.10+)