14 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad und Apple TV

Star Wars: Knights of the Old Republic — 2,99 €

Kurz vor Weihnachten zeigen sich viele Entwickler von der spendablen Seite und reduzieren ihre Angebote in App Store und Mac App Store. Der Zwischenablage-Helfer Pastebot (-50%) gehört ebenso dazu wie die neue Version des HDR-Fotowerkzeugs Aurora (-11 %), der Spieleklassiker Star Wars: Knights of the Old Republic (-70%) oder die Evernote-Alternative Outline (-15%). Auf iOS dominieren Brettspiel-Portierungen, kleine Produktiv-Apps und ein Ziegenprogramm.statt 89,99 €Die seit Oktober neue Version des Fotowerkzeugs erlaubt professionelle HDR-Bearbeitung auf mehreren Ebenen und Masken, um Fotos ansprechend in Szene zu setzen. (OS X 10.10.+)statt 42,99 €Die umfangreiche Notizverwaltung bietet alles, um Struktur in Aufgaben und Projekte zu bekommen. Zum Funktionsumfang von Outline gehören Ordner, Tags, Formatierungen, PDF-Export und Kennwortschutz. Darüber hinaus ist die App zu Microsoft OneNote und OneDrive kompatibel. (OS X 10.8+)statt 19,99 €Von den Tweetbot-Machern erschien nun Pastebot 2.0, welches zur Einführung um 50 Prozent reduziert ist. Der Zwischenablage-Helfer bietet Filter, Zwischenablage-Verlauf und iCloud-Sync. (OS X 10.11+)statt 19,99 €Übernehmen Sie das Kommando über eine Piratencrew, entern sie fremde Raumschiffe und liefern Sie sich epische Schießereien. (OS X 10.7+) Auch die beliebte iOS-Variante ist aktuell im Preis gesenkt ( 7,99 € statt 9,99 €; iOS 8.0+).statt 14,99 €Durch wenige Belichtungsregler lassen sich eindrucksvolle Schwarzweißfotos erstellen. Mit Masken und Ebenen wird auch die nötige Flexibilität geboten. Zusätzlich kann Tonality auch als Plugin für OS X Fotos verwendet werden. (OS X 10.9+)statt 4,99 €Haben Sie Interesse an der modernen Ziegensimulationstechnologie? Mit der von Apple beworbenen Gratis-App der Woche müssen Sie sich nicht länger vorstellen, wie es wäre, eine Ziege zu sein. (iOS 6.0+, inkl. iMessage-App)statt 2,99 €Dieses Widget für iOS macht Mitteilungszentrale und Sperrbildschirm zum Anlaufpunkt für den Schnellstart von Programmen, raschen Einstellungen und Kontaktierung von Freunden. (iOS 8.0+)statt 8,99 €Das erfolgreiche Adventure-Spiel "Oceanhorn" gilt als Zelda des iPhone und Apple TV. Als vom Vater verlassener Junge muss der Spieler in einer weitläufigen Welt herausfinden, was es mit dem Geheimnis der väterlichen Halskette auf sich hat. (iOS 8.0+, tvOS)statt 6,99 €Eigentlich ein Brettspiel, welches auf iOS portiert wurde und in dem man unter Hochdruck vier tödliche Seuchen eindämmen und Heilmittel entdecken muss. (iOS 7.1+)statt 4,99 €Diese App verspricht das selbstständige Generieren von Wohnungsgrundrissen, indem der Nutzer einfach jede Wand mit dem Smartphone berührt. Die Genauigkeit der Schnellmessung beträgt 10 Zentimeter. (iOS 7.0+)statt 6,99 €Brettspielumsetzung des Klassikers, in dem es das Ziel jedes Spielers ist, einen Juwelenhandel aufzubauen und der berühmteste Händler der Rennaissance zu werden. (iOS 7.0+)statt 9,99 €In diesem Rollenspiel im Star-Wars-Universum können Spieler eine Gruppe aus 9 anpassbaren Charakteren zusammenstellen und Abenteuer auf acht riesigen Welten wie Tatooine erleben. (iOS 6.0+)statt 6,99 €Wie schon in der Brettspielvorlage müssen Spieler verschiedene Gebiete der Welt mit Eisenbahnlinien erschließen. Strategisches Vorgehen und wirtschaftliches Geschick gegen KI und Mitspieler sind entscheidend. (iOS 6.0+)