iPhone soll eigene Displaybrüche erkennen lernen

Drei Detektionsverfahren

Angeblich läuft jeder fünfte Smartphone-Besitzer mit einem gesplitterten Displayglas durch die Welt. Zweifellos gehören die Brüche und Risse zu den häufigsten und auch auffallendsten Beschädigungen dieses Gerätetyps. Apple will sich nun eine Detektor-Technologie patentieren lassen, mit dem das iPhone selbstständig Brüche erkennen und analysieren können soll. Die entsprechende Patentbeschreibung hat das US-Patentamt heute veröffentlicht, der Antrag stammt von August 2015.Ziel des Ganzen einerseits die Erkennung auch feinster Haarrisse, über die der Nutzer dann informiert werden könnte. Durch Analyse von Länge, Breite, Tiefe und Ausbreitungsgeschwindigkeit, sowie Abgleichung mit Daten anderer Sensoren wie dem Annäherungs- oder dem Orientierungssensor wäre es sogar möglich, die Entstehungsgeschichte des einen oder anderen Risses zu erkennen. Solche Daten würden Apple und den Displayentwicklern gegebenenfalls helfen, robustere Displaygläser zu entwickeln.Für die Erkennung gibt das Patent mehrere mögliche Vorgehensweisen. Eine Version stützt sich auf das Trägermaterial des Touch-Sensors, der im Display verbaut ist, um die Beschädigungen ausfindig zu machen. Eine andere Variante wären piezoelektrische Aktoren, welche regelmäßig Vibrationen aussenden und anhand der Resonanz ihre Rückschlüsse ziehen. Ein dritte Möglichkeit besteht in Lichtemittern und Lichtsensoren auf beiden Seiten des Displayglases. Anomalien weisen auch auf kleinste Spalten hin.Die Patentschrift schlägt vor, offensichtliche Brüche vom Nutzer bestätigen zu lassen. So könnte das System denjenigen Teil des Displays einfärben, in dem ein Bruch entdeckt wurde. Der Nutzer muss dies dann bestätigen, um die Verlässlichkeit des Systems zu erhöhen. Natürlich würde eine solche Technologie einen iPhone-Besitzer nicht unmittelbar vor Displayrissen schützen. Doch durch Analyse der gesammelten Daten wäre eine gezieltere und realitätsnähere Verbesserung der Displaystabilität denkbar.Weiterführende Links: