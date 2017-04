iPhone 7s: Hardware-Neuerung auch für das »kleine« 2017er iPhone

True Tone Display

2 Linien beim iPhone 2017

Es gehört zu denjenigen Hardware-Features, die genau dann besonders gut funktionieren, wenn man sie nicht wahrnimmt: das True Tone Display des iPad Pro 9,7’’. Wie die Branchenbeobachter von Barclays nun vermuten, soll dieses im Herbst auch in die neue iPhone-Generation kommen - und zwar in alle Ausführungen, inklusive des iPhone 7s und 7s Plus.Das True Tone Display passt nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbgebung der Anzeigefläche an das Umgebungslicht an. Ziel ist dabei, dass das Display in jeder Umgebung gleich aussieht. Sensoren spüren dafür Helligkeit und Farbanteile des Umgebungslichtes auf und das Display gleicht Wechsel durch Veränderung in der Anzeige aus. Die subtilen Anpassungen werden von Nutzern in der Regel gar nicht bewusst wahrgenommen, kommen aber dem Nutzungskomfort deutlich entgegen. Außer dem iPad Pro 9,7’’ hat bisher kein Apple-Gerät diese Technologie, auch für das iPhone wäre es also eine Premiere.Dem Barclays-Analysepapier zufolge stammen die notwendigen Sensoren von der österreichischen Firma AMS und soll sowohl im iPhone 7s als auch im iPhone 8 Verwendung finden. Die 2017er iPhone-Generation soll nämlich in zwei Varianten aufgeteilt werden: Das iPhone 7s (und 7s Plus) stellen die übliche Weiterentwicklung der aktuellen Generation dar, ohne Änderungen im Design. Außer dem obligatorischen A11-Chip war noch überhaupt keine Neuerung dieser evolutionären Generation bekannt, das True Tone Display ist das erste Feature dieser Art.Das iPhone 8 - von manchen auch iPhone X in Anlehnung an das zehnjährige iPhone-Jubiläum genannt - wartet allen Berichten zufolge dagegen mit einem vollständigen Redesign auf. Statt Aluminium soll Apple wieder auf Glas und Edelstahl setzen, die Ränder rund um das Display auf der Vorderseite mitsamt der Home-Taste verschwinden. Im Unterschied zum iPhone 7s setze Apple dabei auf die kontrastreichere OLED-Technologie. Weitere Unterscheidungsmerkmale sei die Fähigkeit zum kabellosen Laden.Weiterführende Links: