iPhone 6 Plus bald Aktions-Angebot bei Aldi Süd

iPhone 6 in Schwellenländern

Das 2014er iPhone 6 Plus erlebt bald im südlichen Deutschland ein kurzzeitiges Revival. Denn wie aus dem aktuellen Prospekt auf Seite 29 hervorgeht, nimmt der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd zum 12. April, also kommenden Mittwoch, erstmals ein Apple-Smartphone ins Sortiment auf.Konkret handelt es sich um das iPhone 6 Plus mit 16 GB Speicher und den beiden Farboptionen Silber und Spacegrau, welches für 479 Euro über die Ladentheke geht. Bei Apple selbst kostete das Produkt 699 Euro, bis es im Herbst 2017 im Rahmen der Einführung des iPhone 7 vom Markt genommen wurde. Natürlich sind die 5,5’’ großen Plus-Smartphone SIM-Lock-frei und beinhalten noch die Apple-übliche einjährige Garantie. Zusätzlich zu legt der Supermarkt ein Aldi Talk Starterset mit einem Startguthaben von 10 Euro bei. Aldi Talk verwendet das Mobilfunknetz von E-Plus.Wer Interesse an dem Angebot hat, ist wahrscheinlich gut beraten, gleich am Mittwoch Vormittag zuzuschlagen. Denn wie bei Aldi-Aktionen üblich, ist der Verkauf nicht nur zeitlich, sondern auch mengenmäßig begrenzt. Ein sehr schneller Ausverkauf ist also möglich. Außerdem weist Aldi Süd vorsorglich darauf hin, dass das Gerät »nur regional erhältlich« ist, also nicht jede einzelne Filiale bedient wird.Das iPhone 6 Plus war das größere der beiden iPhone-Formfaktoren des Jahres 2014. Es verfügt über einen NFC-Chip zur bargeldlosen Bezahlung via Apple Pay, sobald dieses für Deutschland startet. Weiterhin gehört zu den Hardware-Spezifikationen ein A8-Chip mit M8-Koprozessor, 1 GB RAM, ein Retina-Display und der Fingerabdrucksensor Touch ID. Neben den Spezifikationen des Aldi-Angebots gab es noch eine goldene Ausführung, Speichergrößen von 64 GB und 128 GB sowie den 4,7'' messenden »kleinen« Bruder iPhone 6.Das iPhone 6 erlebt aktuell auch anderenorts eine überraschende Wiederbelebung. So ist es auch in den Schwellenländern Taiwan, Indien und Weißrussland wieder zu erwerben (MTN berichtete: ). Dort handelt es sich allerdings um eine »Special Edition« mit einem verbauten Speicher von 32 GB. Dies ist heutzutage die übliche Einstiegsgröße, das iPhone 6 hatte diese Option allerdings nie.