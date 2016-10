iPad Pro: Neue Modelle im Frühjahr 2017?

Neue iPads im Frühjahr 2017?

Entfällt der 3,5-mm-Klinkenanschluss?

Nachdem Apple Anfang des Jahres das neue iPad Pro 9,7" vorgestellt hat, wurde die iPad-Linie, bis auf eine Speicheranpassung, unverändert weiterverkauft. Auch gab es kaum Gerüchte zu neuen Geräten. Jetzt meldet eine Webseite, aktuelle Details zu den neuen Modellen nennen zu können.Mac Otakara berichtet, dass Apple neue iPad-Pro-Modelle für Frühjahr 2017 plane und nannte auch Spezifikationen. Zum einen solle es drei Größen geben. Bekannt klingt die 7,9"- und die 12,9"-Ausführung. Auch das 7,9"-Modell werde in Zukunft die Modellbezeichnung "Pro" erhalten. Neu sei eine 10,1"-Version. Diese besitze das Gehäuse des aktuellen iPad Pro 9,7“ und Apple verkleinere die Ränder, um ein größeres Display einbauen zu können. Alle Geräte sollen der Webseite zufolge über vier Lautsprecher und ebenfalls vier Mikrofone verfügen. Auch Smart Connector, True Tone Display und Kamera mit True-Tone-Blitz seien vorhanden.Allgemein wird davon ausgegangen, dass die kommenden iPads ohne einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss ausgeliefert werden, da Apple diesen Weg auch bei den diesjährigen iPhones eingeschlagen hat. Mac Otakaras Quelle berichtet hingegen, dass die iPads ihre Klinkenanschlüsse behalten werden.Die Technikseite Mac Otakara hat bisher keine perfekte Erfolgsbilanz bei Einschätzungen zu kommenden Geräten. Bei den Gerüchten rund um das iPhone 7 lag die Webseite größtenteils richtig, wohingegen sich Berichte zu einem neuen MacBook Air im Juni nicht bewahrheiteten.Experten rechnen bei den neuen iPads mit einer Erhöhung der maximalen Speicherkapazität und einer verbesserten Audioqualität. Auch die Taptic Engine für haptisches Feedback könnte integriert werden. Zudem wird Apple neusten Gerüchten zufolge den A10 Prozessor in einer neuen Variante in den Geräten verbauen. Dieser soll dann von TSMC im 10-Nanometer-Verfahren hergestellt werden. Ob auch die iPads die neuen Gehäusefarben vom iPhone 7, Spaceblack und Diamantschwarz, erhalten, ist hingegen noch nicht bekannt.Weiterführende Links: