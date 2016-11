iPad Pro 9,7’’ im Apple Refurbished Store angekommen: 100 Euro günstiger

iPad Pro 9,7''

Um bei Apple ein iPad Pro 9,7’’ regulär zu kaufen, sind in der günstigsten Ausstattung mindestens 679 Euro zu berappen. Seit dem Wochenende ist allerdings auch das neueste iPad in den Refurbished Store für generalüberholte Geräte aufgenommen worden. Die Variante in Spacegrau, 32 GB Speicherplatz und ohne Mobilfunkanbindung gibt es hier bereits für 579 Euro zu erwerben, was einer Einsparung von knapp 15 Prozent entspricht (Store: ).Eine deutlich größere Ausführung mit 128 GB, Mobilfunkanbindung und goldenem Gehäuse ist für 799 Euro (Neupreis 939 Euro) zu haben. Weitere Ausführungen sind leider noch nicht verfügbar, was sich aber in den nächsten Wochen sicherlich verändern dürfte. Traditionell finden Macs, Apple TVs, iPods und iPads ab etwa 6 Monate nach ihrer Markteinführung auch Eingang in den Refurbished Store. Hier finden sich reparierte und ebenso Austauschgeräte.Das iPad Pro 9,7’’ hatte Apple im März dieses Jahres vorgestellt. Nicht nur den Namen erbte das iPad in Standardgröße von dem 12,9’’ großen älteren Bruder. Auch der verwendete A9X-Chip, Smart Connector und Kompatibilität mit dem Apple Pencil wurden für das neueste iPad übernommen. Darüber hinaus erhielt die 9,7’’-Variante aber eine bessere Kamera und ein True Tone Display für allzeit optimierte Farbgebung.Neben dem Neuankömmling iPad Pro 9,7’’ bietet der Refurbished Store weiterhin zahlreiche Ausführungen des iPad Pro 12,9’’ in allen drei Speichergrößen (32 GB, 128 GB, 256 GB), sowie mit und ohne Cellular, mit jeweils 15 bis 20 Prozent Preisnachlass.Auch bei den Macs zeigt sich der Store für generalüberholte Geräte aktuell gut gefüllt. Drei Ausführungen der noch im Verkauf befindlichen 2015er Generation des MacBook Pro sind hier vertreten. Hier kostet beispielsweise das MacBook Pro 15’’ mit 2,2 GHz Quad-Core Intel Core i7, 16 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher statt regulär 2.249 Euro nur 1.909 Euro ( ). Das 2016er 12’’-MacBook sowie die nach wie vor aktuelle iMac-Generation von 2015 sind ebenfalls in zahlreichen Ausführungen für jeweils etwa 15 Prozent weniger zu haben.Weiterführende Links: