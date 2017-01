iOS 10.3 erlaubt App-Icons mit Statusinformationen

Wie aus Entwicklerberichten hervorgeht, bietet iOS 10.3 eine Möglichkeit, das App-Symbol anzupassen, um Nutzer mit zusätzlichen Informationen zu Versorgen. Analog zu den in iOS mitgelieferten Apps wie Kalender und Uhr können demnach zukünftig auch Dritthersteller-Apps Informationen wie aktuelles Datum, Uhrzeit oder Etiketten direkt auf dem Icon anzeigen. Dies eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten.Zum Beispiel lässt sich das Light-Etikett von abgespeckten Versionen automatisch entfernen, wenn der entsprechende In-App-Kauf für die Vollversion durchgeführt wurde. Denkbar ist aber auch die Markierung als Premium-Variante, wenn in der App erweiterte Inhalte gekauft oder erspielt wurden. Natürlich spricht auch nichts dagegen, einfach andere Informationen in das Symbol zu integrieren. Beispielsweise lassen sich längere Vorgänge wie die Synchronisation mit der Cloud abbilden.Damit nicht zu viel Unruhe auf dem Home-Bildschirm entsteht, hat der Nutzer aber die Möglichkeit, die Symboländerung zu unterbinden. So lässt sich indirekt die Funktion auf wenige Apps beschränken, was auch der Akkulaufzeit zugute kommt. Es dürfte spannend werden, was sich Entwickler mit der neuen Möglichkeit alles an Nützlichem und Verspieltem einfallen lassen.