iOS 10.2, tvOS 10.1 und watchOS 3.1.1 ab sofort verfügbar

iOS 10 in Kurzform

tvOS 10.1 und watchOS 3.1.1

Eine neue Version von iOS steht ab sofort zur Verfügung. iOS 10.2 lässt sich ab sofort herunterladen und installieren - entweder über die integrierte Software-Aktualisierung auf dem Gerät oder über iTunes, wenn iPhone bzw. iPad mit dem Mac verbunden sind. Hierzulande halten sich die sichtbaren Neuerungen in Grenzen. Apple beseitigte zahlreiche Fehler und verbesserte die Stabilität, fügte neue Emojis hinzu, führte jedoch nur kleinere, funktionelle Änderungen ein. Praktisch, wenngleich überfällig ist die Option, Kameraeinstellungen nun permanent zu speichern. Außerdem bietet die mit iOS 10 erheblich aufgebohrte Nachrichten-App nun noch weitere Effekte.Für Nutzer aus den Vereinigten Staaten hat iOS 10.2 erheblich mehr zu bieten. Enthalten ist eine neue TV-App - diese soll als zentraler Anlaufpunkt für Wiedergabe und Verwaltung von Videos bieten, darüber hinaus allerdings noch Suche nach neuen Filmen und Serien ermöglichen. Die TV-App kann dazu auf das Angebote anderer Dienste und Apps zugreifen. Leider ließ Apple bislang offen, ob und wann die TV-App auch außerhalb der USA zu haben ist. Da Verhandlungen rund um Nutzungs- und Verwertungsrechte gerade in der Medienbranche sehr langwierig sind, ist vermutlich noch einige Geduld erforderlich. In der Updatebeschreibung dokumentiert Apple zudem Verbesserungen der Fotos-App (schnellere Bildrate bei Live-Fotos), der Musik-App, Mail, Bedienungshilfen sowie gesteigerte Bluetooth-Leistung.iOS 10 kam am 13. September auf den Markt und brachte unter anderem einen komplett überarbeiteten Sperrbildschirm, Siri-Anbindung für Drittanbieter-Apps, eine stark ausgebaute Nachrichten-App samt integriertem App Store, Ausweitung von 3D Touch, verbesserte Karten-App sowie einige Änderungen in der Nutzführung mit - beispielsweise ist das altbekannte "Zum Entsperren Streichen" nun "Zum Entsperren Home-Taste drücken" gewichen. Dies lässt sich allerdings in den Einstellungen rückgängig machen.Auch für die Systeme des Apple TV sowie der Apple Watch gibt es Updates. watchOS 3.1.1 bringt die genannten neuen Unicode-Emojis mit und behebt kleinere Fehler. tvOS 10.1 verfügt ebenfalls über die neue TV-App, deren Nutzen allerdings wie erwähnt hierzulande nicht gegeben ist.