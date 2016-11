Zukunft des iPad: Welche Displaygrößen sieht Apple für 2017 vor?

10,1’’ oder 10,5’’ oder 10,9’’…?

Verwirrung durch randlose Displays

Eine Verengung des Portfolios auf zwei Größen kündigt sich an

Unternehmen und Bildung

Im gesamten Jahr 2016 gab es bisher nur ein einziges neues iPad und das dürfte wohl auch so bleiben. Das iPad Pro 9,7’’ führte als ideeller Erbe des iPad Air die »Normalgröße« fort, wie sie schon das erste iPad im Jahr 2010 mitbrachte. Seit 2012 gab es noch die »mini«-Variante mit 7,9’’ Displaydiagonale und seit 2015 das große iPad Pro mit 12,9’’.Die Sortierung der drei Größen könnte im kommenden Jahr durcheinander geworfen werden. Vor knapp zwei Wochen wollten Analysten von Barclays von einer neuen iPad-Größe von 10,9’’ gehört haben. Mac Otakara berichtete daraufhin von 10,1’’, also nur ein wenig mehr als die bisherige Normalgröße. Ming-Chi Kuo rechnete dagegen mit 10,5’’ - ein Wert, für den es nun auch Quellen aus der ostasiatischen Zulieferindustrie gibt.Dieses Durcheinander erinnert an die unterschiedlichen Spekulationen rund um die nächsten iPhones, bei den Größen von 4,7’’, 5,0’’, 5,2’’, 5,5’’ und 5,8’’ nebeneinander existieren. In beiden Fällen dürfte die Ursache die gleiche sein: Apples Schritt hin zu randlosen Gerätevorderseiten. Zwar heißt es in manchen berichten, die rund 10 Zoll großen iPads stellten eine vierte verfügbare Tabletgröße dar, doch handelt es sich wahrscheinlicher um die bisherige Normalgröße 9,7’’, ergänzt um die Randbereiche. Ob dann 10,1’’ oder 10,5’’ herauskommen, hängt von den genauen Ausmaßen des gewachsenen Bildschirms ab.Dafür spricht auch, dass der jüngste Bericht aus der Zulieferindustrie nur noch von dem bekannten Formfaktor 12,9’’ und der neuen Größe 10,5’’ spricht. Beide erhalten demnach den zu erwartenden A10X-Chip, die iPad-Variante des A10 aus dem iPhone 7. Von der früheren Standardgröße ist dort ebenso wenig die Rede wie vom iPad mini. Dieses soll laut übereinstimmenden Berichten nicht mehr weiter gepflegt werden.Weiterhin spricht der neueste Bericht davon, dass die Vergrößerung auf über 10 Zoll den Wünschen aus „Unternehmen und Bildungsbereich“ entspräche. Dieser Satz lädt natürlich zur Spekulation ein, ob es im nächsten Jahr ein spezielles Unternehmens-iPad oder Bildungs-iPad geben wird. 10 Zoll wird übrigens von verschiedenen Seiten als Grenze angegeben, ab der ein Tablet als Computer gilt. So gibt es etwa Microsofts Office-Suite nur für kleinere Geräte kostenlos.