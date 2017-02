Willkommen im »Apple Park«, Apples zweitem Campus

»Apple Park«

»Steve Jobs Theater«

Die Umzugskartons sind schon gepackt. Der zweite Apple-Campus von Cupertino ist nach langer Bauzeit endlich so gut wie bezugsfertig. In einem offiziellen Statement kündigte der Konzern heute an, im April mit dem Umzug von über 12.000 Mitarbeitern in das neue, über 70 Hektar Fläche einnehmende Domizil zu beginnen. Der Aufwand ist dermaßen groß, dass erst nach sechs Monaten alle neuen Büros eingerichtet und der Standortwechsel damit abgeschlossen sein wird.Außerdem verkündete Apple die offizielle Bezeichnung des bisher nur »Campus 2« titulierten Areals. »Apple Park«, in Anlehnung an die ausgedehnten Grünflächen, mitten im Tal von Santa Clara. Der wohl bekannteste Bau auf dem Campus ist das ringförmige »Raumschiff«, welches allein 26 Hektar umfasst und als Hauptgebäude dient. Eine wichtige Rolle soll aber auch das Auditorium einnehmen.Dieses, von Apple bisher nur »Theater« genannte Gebäude erhielt heute den Namen »Steve Jobs Theater«. Der Apple-Gründer wäre übermorgen 62 Jahre alt geworden. Das Auditorium liegt auf der Spitze eines kleinen Hügels und erlaubt einen Überblick über das gesamte Areal. Oberirdisch erscheint es als wandloser Glaszylinder. Unterirdisch jedoch bietet er Platz für 1.000 Gäste und soll als Veranstaltungsort für kommende Keynotes fungieren. Möglicherweise findet bereits der für Ende März erwartete iPad-Event erstmals dort statt.„Steves Vision für Apple reichte weit über seine Zeit bei uns hinaus“, begründete Apple-CEO Tim Cook die Entscheidung für die Namensgebung. „Er wollte aus dem Apple Park eine Heimstatt der Innovationen für die nächsten Generationen erschaffen.“ Für dieses Ziel sei auch die pflanzenreiche Umgegend geplant worden. Gleichzeitig werde der gesamte Campus ausschließlich mit Energie aus nachwachsenden Ressourcen versorgt.Neben dem Hauptgebäude und Steve Jobs Theater enthält der Apple Park noch ein Besucherzentrum inklusive Apple Store und Café, welches der Öffentlichkeit offenstehen werde. Weiterhin gebe es ein Fitness-Center für die Mitarbeiter, diverse Forschungseinrichtungen und zwei Meilen an Spazierwegen durch das Grün des Parks.Weiterführende Links: