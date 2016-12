Warum es keine Akku-Prognose mehr unter macOS 10.12.2 gibt

Mehr Verwirrung als Klarheit

Diskussionen um Akkulufzeit

Normalerweise bringen Programm- und Systemupdates meist Ergänzungen mit - in manchen Fällen verschwinden allerdings auch altbekannte Funktionen. Wer bereits macOS 10.12.2 installiert hat und ein Notebook verwendet, wird recht schnell den Wegfall einer Option bemerken. Ein Klick auf das Akkusymbol in der Menüleiste führte seit den Anfangstagen von Mac OS X dazu, eine Prognose zu erhalten, wie lange das Gerät noch mit dem aktuellen Ladestand durchhält. macOS 10.12.2 weist diese Berechnung hingegen nicht mehr auf, stattdessen werden nur noch die Stromquelle sowie Apps mit hohem Energieverbrauch aufgeführt. Auf den ersten Blick sieht dies wie eine deutliche Funktionsbeschneidung aus - allerdings hatte Apple Gründe, die Laufzeitprognose zu entfernen. Unter iOS hatte es eine solche ohnehin nie gegeben.Auf Nachfrage bestätigte Apple, dass der Wegfall eine bewusste Entscheidung gewesen sei. Als Hauptgrund führt Apple die fehlende Zuverlässigkeit an. Da die Prognose natürlich nicht in die Zukunft sehen kann und daher nicht weiß, wie der Computer in den nächsten Minuten bis Stunden genutzt wird, kann immer nur ein ausgesprochen grober Wert ausgegeben werden. Es gebe so viele Aspekte, die sich auf die Laufzeit auswirken, dass eine Zeitangabe lediglich mehr Verwirrung verursache, so Apple. Die Anzeige könne einfach nicht damit Schritt halten, was der Nutzer gerade mache. Anzeigen lässt sich immer nur der Verbrauch im aktuellen Moment - und es ist wenig wahrscheinlich, dass dieser konstant so bleibt.Apple reagiert wohl auch auf Diskussionen der letzten Zeit, in denen sich viele Nutzer über zu kurze Akkulaufzeit des MacBook Pro beschwerten. Anstatt der von Apple versprochenen zweistelligen Stundenzahl ist in der Praxis oft nur weniger als die Hälfte möglich - je nachdem wie intensiv das Gerät arbeiten muss. Für unbedarftere Nutzer kann dies aber so aussehen, als handle es sich um einen defekten Akku. Vor allem wenn die prognostizierte Zeit rasch abfällt, gingen viele Anwender davon aus, ihr Notebook weise eine Fehlfunktion auf. Wer weiterhin eine Prognose via Menüleiste erhalten möchte, muss zu einem Drittanbieter-Programm wie coconutBattery oder iStatMenu greifen. Ansonsten bleibt noch die Option, zur Aktivitätsanzeige von macOS zu greifen.