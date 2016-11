Warum das iPhone 8 wohl ein Glasgehäuse erhält

Glas für Induktionsladen

Zum zehnjährigen Geburtstag des iPhones im kommenden Jahr strebt Apple allen aktuellen Informationen zufolge einige tiefgreifende Neuerungen beim Smartphone an. Am offensichtlichsten dürfte der Materialwechsel beim Gehäuse sein: Statt des seit dem iPhone 6 ausschließlich verwendeten Aluminium komme angeblich wieder ein Glasgehäuse zum Einsatz. Dass dies keineswegs nur eine Design-Entscheidung ist, sondern auch handfeste funktionelle Gründe hat, vermutet der berühmte Analyst und Apple-Kenner Ming-Chi Kuo.In einem neuerlichen Brief an Investoren äußert er die Vermutung, dass hinter dem Schritt das Bestreben stehe, kabelloses Laden zu ermöglichen. So ist er sicher, dass Apple mit dem iPhone 8 eine Möglichkeit einführen werde, das Smartphone per Induktion aufzuladen, ähnlich wie bei der Apple Watch. Metallgehäuse können eine Störquelle für das entstehende elektrische Feld darstellen und somit die Ladegeschwindigkeit drosseln. Der Wechsel hin zum Glas komme also dem einwandfreien Induktionsladen zu Gute.Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass Apple auf das bewährte Aufladen per Lightning-Kabel verzichtet. Kuo geht zwar nicht explizit darauf ein, jedoch vermutet er, dass die notwendigen Induktionsplatten »nicht bei jedem« der neuen iPhones im Lieferumfang beiläge. Sollte dies zutreffen und eventuell nur die höherpreisigen Plus-Modelle damit ausgestattet sein, müssen die kleineren Varianten weiterhin mit dem Kabel ladbar sein. Durch Zukauf eines Lade-Pads wären aber alle Ausführungen des iPhone 8 kabellos ladbar.Den Auftrag für die Induktionsplatten erhält Kuo zufolge das taiwanische Zulieferunternehmen Pegatron. Die Auslagerung auf eine externe Elektronikfirma stelle eine ausreichende Testphase sicher, wobei Kuo die Erklärung schuldig bleibt, warum dies bei einer Apple-Eigenproduktion nicht der Fall sein sollte. Neben Pegatron kommt auch Foxconn als Zulieferer in Frage, jedoch sei der berühmteste Apple-Partner nach Kuo mit dem Auftrag für die angedachten OLED-Displays ausgelastet.Neben Glasgehäuse, kabellosem Aufladen und OLED-Display soll das iPhone 8 aktuellen Gerüchten zufolge ein randloses Display aufweisen, welches auch den Fingerabdrucksensor Touch ID inkorporieren soll. Deswegen geistern verschiedene neue Displaygrößen durch das Netz; der gleiche Formfaktor wie bei iPhone 6, 6s und 7 erlaubt durch den Wegfall der Ränder größere Displaydiagonalen. So sind neben den bekannten 4,7’’ und 5,5’’ auch die Größen 5,0’’, 5,2’’ und 5,8’’ im Gespräch. Möglicherweise gibt es auch eine dritte iPhone-Variante. Einige Beobachter vermuten auch, dass spezielle Features wie OLED - genau wie bisher die Dualkamera - nur den teureren Modellen vorbehalten bleiben.